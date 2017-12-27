Круизное ДТП: лайнер врезался в мост, 27 пострадавших

Туристический теплоход врезался в мост на реке Рейн в западной Германии. В результате аварии пострадали 29 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии.
Обновлено в 12:51 По данным агентства Dpa, на которое ссылается издание, судно под названием Swiss Crystal направлялось в Нидерланды. На его борту находилось 129 человек преимущественно туристов из стран Бенилюкса.
Обновлено в 13:09 На реке Рейн в Германии теплоход Swiss Crystal врезался в одну из опор моста, в результате чего пострадали 29 человек