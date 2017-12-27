  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Круизное ДТП: лайнер врезался в мост, 27 пострадавших
Мир
Европейская правда Европейская правда · · Обновлено в 13:09
· Германия
Круизное ДТП: лайнер врезался в мост, 27 пострадавших

Круизное ДТП: лайнер врезался в мост, 27 пострадавших (11 новостей и 1 видео)

«Причины аварии пока не известны»

Туристический теплоход врезался в мост на реке Рейн в западной Германии. В результате аварии пострадали 29 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии.

Обновлено в 12:51 По данным агентства Dpa, на которое ссылается издание, судно под названием Swiss Crystal направлялось в Нидерланды. На его борту находилось 129 человек преимущественно туристов из стран Бенилюкса.

Обновлено в 13:09 На реке Рейн в Германии теплоход Swiss Crystal врезался в одну из опор моста, в результате чего пострадали 29 человек

ФОТО К НОВОСТИ: «Круизное ДТП: лайнер врезался в мост, 27 пострадавших»
Фото Круизное ДТП: лайнер врезался в мост, 27 пострадавших
Фото В Германии пассажирское судно врезалось в опору моста, есть пострадавшие
Фото Теплоход врезался в опору моста в Германии
Фото В Германии теплоход врезался в мост: десятки пострадавших
Фото Происшествие в Германии: пассажирское судно врезалось в мост – 27 пострадавших
Фото В Германии туристический теплоход врезался в опору моста, около 30 пострадавших
Фото В результате столкновения теплохода с опорой моста в Германии пострадали 29 человек
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Politeka Politeka  ·  27.12.17, 11:09 27 человек пострадало после того, как круизный лайнер «Swiss Crystal» влетел в опору моста в Германии Пассажирское судно вечером вторника врезалось в опору автодорожного моста на реке Рейн возле…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.12.17, 12:00 Причины аварии пока не известны.
Телеграф Телеграф  ·  27.12.17, 12:04 Возле немецкого города Дуйсбург в опору моста Рейн врезалось швейцарское речное судно с 129 людьми на борту, ранены 20 человек, 4 из них тяжело.
Фокус Фокус  ·  27.12.17, 12:08 Туристический теплоход врезался в мост на реке Рейн в западной Германии. В результате аварии пострадали 29 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Европейская правда…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.12.17, 12:09 В западной Германии туристический теплоход врезался в мост на реке Рейн. В результате аварии пострадали 29 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии, сообщает Focus. Корабль под названием Swiss Crystal…
Украинская правда Украинская правда  ·  27.12.17, 12:20 Туристический теплоход врезался в мост на реке Рейн в западной Германии. В результате аварии пострадали 29 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии.
Joinfo Joinfo  ·  27.12.17, 12:28 Произошло происшествие в Германии, в результате которого пострадали 27 человек. Круизный лайнер на полном ходе врезался в опоры моста.
MIGnews MIGnews  ·  27.12.17, 12:45 Пять пострадавших получили тяжелые травмы.
Гордон Гордон  ·  27.12.17, 12:51 На борту теплохода, который пострадал после столкновения с мостом на Рейне в Германии, находились, преимущественно, туристы из стран Бенилюкса.В Германии вечером 26 декабря туристический теплоход врезался…
Новое Время Новое Время  ·  27.12.17, 13:09 На реке Рейн в Германии теплоход Swiss Crystal врезался в одну из опор моста, в результате чего пострадали 29 человек
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Россия с использованием украинской ракеты вывела на орбиту первый спутник Анголы

Россия с использованием украинской ракеты вывела на орбиту первый спутник…
Круизное ДТП: лайнер врезался в мост, 27 пострадавших

Круизное ДТП: лайнер врезался в мост, 27 пострадавших
Олега Табакова ввели в искусственную кому, его состояние тяжелое

Олега Табакова ввели в искусственную кому, его состояние тяжелое
Двоюродного брата Рианны застрелили на Барбадосе

Двоюродного брата Рианны застрелили на Барбадосе
На кондитерской фабрике в Москве мужчина открыл стрельбу и взял заложников

На кондитерской фабрике в Москве мужчина открыл стрельбу и взял…
В США умер знаменитый композитор Владимир Шаинский

В США умер знаменитый композитор Владимир Шаинский
&quot;Чтобы после четвертого срока, иншалла, был пятый&quot;: как Путина выдвигали в президенты России. ВИДЕО

"Чтобы после четвертого срока, иншалла, был пятый": как Путина выдвигали…
Уничтожение сирийского самолета из ПЗРК &quot;Стрела-3&quot; попало на видео

Уничтожение сирийского самолета из ПЗРК "Стрела-3" попало на видео
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игрок Шахтера может вернуться в чемпионат Бразилии

Игрок Шахтера может вернуться в чемпионат Бразилии
В Transparency раскритиковали закон Порошенко об Антикоррупционном суде

В Transparency раскритиковали закон Порошенко об Антикоррупционном суде
Обмен удерживаемыми состоится не ранее 14:00

Обмен удерживаемыми состоится не ранее 14:00
Кабмин одобрил план медреформы на 2018 год

Кабмин одобрил план медреформы на 2018 год
В озере Киева обнаружили труп женщины

В озере Киева обнаружили труп женщины
Ривненская АЭС планирует 30 декабря вывести блок №1 в плановый ремонт

Ривненская АЭС планирует 30 декабря вывести блок №1 в плановый…
Кабмин одобрил Экспортную стратегию Украины на 2017-2021 годы

Кабмин одобрил Экспортную стратегию Украины на 2017-2021 годы
К месту обмена пленными прибыли несколько бригад медиков и спасатилей

К месту обмена пленными прибыли несколько бригад медиков и спасатилей
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.