Круизное ДТП: лайнер врезался в мост, 27 пострадавших (11 новостей и 1 видео) «Причины аварии пока не известны»

Туристический теплоход врезался в мост на реке Рейн в западной Германии. В результате аварии пострадали 29 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии.

Обновлено в 12:51 По данным агентства Dpa, на которое ссылается издание, судно под названием Swiss Crystal направлялось в Нидерланды. На его борту находилось 129 человек преимущественно туристов из стран Бенилюкса.

Обновлено в 13:09 На реке Рейн в Германии теплоход Swiss Crystal врезался в одну из опор моста, в результате чего пострадали 29 человек