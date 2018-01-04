Крупнейшие информагентства мира пишут об успешном проведении обмена пленными (5 новостей) «Такую информацию чиновник озвучил в эфире одного из украинских телеканалов»

Детали следующего обмена пленными обсудят 5 января.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев в эфире канала 112 Украина.

"На пятом число Геращенко (первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко - ИФ) назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и готовиться документы.

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Это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены многие как от государственных учреждений, так и общественных учреждений, участвующих во всей этой работе ", - сказал Чернышев.

Между тем народный депутат Надежда Савченко предложил менять пленных под "джентльменское обещание" террористов ОРДЛО.