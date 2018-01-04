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Экономика и финансы
Гордон Гордон · · Обновлено в 20:22
· Январь
Крупнейший портовый оператор мира выходит на украинский рынок

Крупнейший портовый оператор мира выходит на украинский рынок (4 новости)

«В Мининфраструктуры раскрыли подробности»

Принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group компания P&O Maritime будет предоставлять буксирные услуги в порту "Южный".В январе 2018 года в Украине начала работать компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group.

Об этом сообщает сайт компании SD Capital, выступившей со-инвестором.

"P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping. Со-инвестором сделки выступила инвестиционная компания SD Capital (принадлежит Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко)", рассказали в SD Capital.

P&O Maritime будет предоставлять буксирные услуги в порту "Южный". Сумма сделки не разглашается.

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Договор о приобретении LB Shipping подписан партнером SD Capital Андреем Ставницером и генеральным директором DP World Group Султаном Ахмедом бин Сулайемом в ноябре 2017 года, после визита президента Украины Петра Порошенко в штаб-квартиру DP World Group в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ставницер отметил, что покупка бизнеса в Украине P&O Maritime крупнейшая exit-сделка в стране за последние несколько лет.

P&O Maritime глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году.

Компания предоставляет портовые сервисы во всем мире, располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В 2006 году P&O Maritime приобрела DP World Group.

DP World Group оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами.

Обновлено в 20:22 Компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group, в январе 2018 года начала работать в Украине.

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Обозреватель Обозреватель  ·  04.01.18, 16:46 В Мининфраструктуры раскрыли подробности
Украинская правда Украинская правда  ·  04.01.18, 19:37 В январе 2018 года компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group, начала работать в Украине.
Facenews Facenews  ·  04.01.18, 20:22 Компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group, в январе 2018 года начала работать в Украине. Об этом в четверг, 4 января, сообщает пресс-служба инвестиционной…
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