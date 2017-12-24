Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет (видео) (12 новостей и 2 видео) «AG600 разработан и построен в Китае»

В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил свой первый полет. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности указано, что самолет взлетел из аэропорта Чжухай на берегу Южно-Китайского моря. Армия КНР планирует использовать самолет с целью патрулирования.

Как сообщается, полет продолжался около часа, самолет приземлился в аэропорту вылета. Буксировки самолета в ангар проводилось под аккомпанемент оркестра, за посадкой самолета наблюдали присутствуют в аэродроме зрители.

Китайские СМИ назвали самолет "защитником морей, островов и рифов". Китай является одной из стран, претендующих на спорные острова в Южно-Китайском море.

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Отмечается, что разработкой самолета в течение семи лет занималась государственная Aviation Industry Corp of China (AVIC). Самолет может перевозить 50 человек во время морских поисковых операций, а также может зачерпывать до 12 тонн воды за 20 секунд для тушения пожаров.

Максимальная дальность полета AG600 составляет 4,5 тыс. Км, взлетный вес - 53,5 т, длина корпуса - 39,3 м, размах крыла - 38,8 м. Самым плавающим самолетом считается Hughes H-4 Hercules (размах крыла - 97 54 м, выведенный из строя в 1947 году), однако он не был оснащен шасси, поэтому не может считаться амфибией.

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Обновлено в 11:20 Самолет предназначен для гражданской авиации: он будет помогать тушить пожары и проводить поисково-спасательные работы.