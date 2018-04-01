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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 01:18
· Газ · Бахрейн
Крупное нефтегазовое месторождение нашли в Бахрейне

Крупное нефтегазовое месторождение нашли в Бахрейне (7 новостей)

«Имеющихся в месторождении запасов вполне достаточно для длительного добычи»

В Бахрейне обнаружили крупнейшее почти за 90 лет месторождение легкой сланцевой нефти и газа, передает местное агентство BNA.

Сообщается, что данное месторождение в несколько раз превосходит по запасам действующие. В частности, оно является крупнейшим из обнаруженных с 1932 года. По мнению премьер-министра Халифы бин Салмана аль-Халифы, это месторождение нефти активизирует развитие страны и повысит уровень жизни жителей Бахрейна.

Обновлено в 01:00 Согласно сообщению, найденное месторождение легкой сланцевой нефти и газа в несколько раз превосходит по запасам нынешнее действующее месторождение нефти.

"Нафтогаз" срочно заключает допсоглашения для продолжения отопительного…

Обновлено в 01:18 На западе Бахрейна обнаружили месторождение нефти и газа, которое по величине превосходит все существующие в стране

ФОТО К НОВОСТИ: «Крупное нефтегазовое месторождение нашли в Бахрейне»
Фото Крупное нефтегазовое месторождение нашли в Бахрейне
Фото В Бахрейне обнаружили крупнейшее месторождение нефти
Фото В Бахрейне нашли крупнейшее месторождение нефти и газа
Фото В Бахрейне обнаружили крупнейшее в истории королевства месторождение нефти и газа
Фото В Бахрейне открыли крупнейшее в истории страны месторождение газа
Фото В Бахрейне обнаружено крупнейшее нефтяное месторождение
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 18:25 Утверждается, что найденное месторождение нефти и газа является крупнейшим, которое обнаружили в Бахрейне с 1932 года.
Новое Время Новое Время  ·  01.04.18, 22:12 На западе Бахрейна обнаружили месторождение нефти и газа, которое по величине превосходит все существующие в стране, сообщает Arab News.
ТСН ТСН  ·  01.04.18, 23:58 Имеющихся в месторождении запасов вполне достаточно для длительного добычи.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.04.18, 00:04 Власти Бахрейна заявили, что обнаружили на территории страны самое большое месторождение нефти и газа. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местное информационное агентство.  Утверждается, что…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УРА-Информ УРА-Информ  ·  02.04.18, 01:00 Об этом сообщило агентство новостей BNA в воскресенье, 1 апреля. Согласно сообщению, найденное месторождение легкой сланцевой нефти и газа в несколько раз превосходит по запасам нынешнее действующее месторождение…
UAinfo UAinfo  ·  02.04.18, 01:18 На западе Бахрейна обнаружили месторождение нефти и газа, которое по величине превосходит все существующие в стране
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