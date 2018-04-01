Крупное нефтегазовое месторождение нашли в Бахрейне (7 новостей) «Имеющихся в месторождении запасов вполне достаточно для длительного добычи»

В Бахрейне обнаружили крупнейшее почти за 90 лет месторождение легкой сланцевой нефти и газа, передает местное агентство BNA.

Сообщается, что данное месторождение в несколько раз превосходит по запасам действующие. В частности, оно является крупнейшим из обнаруженных с 1932 года. По мнению премьер-министра Халифы бин Салмана аль-Халифы, это месторождение нефти активизирует развитие страны и повысит уровень жизни жителей Бахрейна.

Обновлено в 01:00 Согласно сообщению, найденное месторождение легкой сланцевой нефти и газа в несколько раз превосходит по запасам нынешнее действующее месторождение нефти.

"Нафтогаз" срочно заключает допсоглашения для продолжения отопительного…

Обновлено в 01:18 На западе Бахрейна обнаружили месторождение нефти и газа, которое по величине превосходит все существующие в стране