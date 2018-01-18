Крупные сети АЗС вновь подняли цены на бензин и дизтопливо (8 новостей) «Стало известно, на сколько подорожало топливо для украинцев»

В 2017 году в объемном измерении потребление автогаза в Украине на 10% превзошло потребление автомобильных бензинов, а доля газа в балансе моторных топлив (бензины, дизтопливо, автогаз) составила 23%.

Обновлено в 14:09 В период 17-18 января 2018 года стоимость бензина и ДТ на АЗС снова выросла на 10-50 коп./л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов. На заправках оператора WOG ...

Обновлено в 14:53 АЗС SOCAR повысило цену только на 15 коп. за литр, до 30,99 грн за литр (бензин А-92), 31,99 грн за литр (А-95), 32,99 грн за литр (бензин А-95 Премиум), 29,49 грн за литр (дизтопливо). Подорожало топливо и в сети БРСМ-Нафта, Энерджи Транс, KLO, Авантаж 7 и Катрал Юг.