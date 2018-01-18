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Крупные сети АЗС вновь подняли цены на бензин и дизтопливо

Крупные сети АЗС вновь подняли цены на бензин и дизтопливо (8 новостей)

«Стало известно, на сколько подорожало топливо для украинцев»

В 2017 году в объемном измерении потребление автогаза в Украине на 10% превзошло потребление автомобильных бензинов, а доля газа в балансе моторных топлив (бензины, дизтопливо, автогаз) составила 23%.

Обновлено в 14:09 В период 17-18 января 2018 года стоимость бензина и ДТ на АЗС снова выросла на 10-50 коп./л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов. На заправках оператора WOG ...

Обновлено в 14:53 АЗС SOCAR повысило цену только на 15 коп. за литр, до 30,99 грн за литр (бензин А-92), 31,99 грн за литр (А-95), 32,99 грн за литр (бензин А-95 Премиум), 29,49 грн за литр (дизтопливо). Подорожало топливо и в сети БРСМ-Нафта, Энерджи Транс, KLO, Авантаж 7 и Катрал Юг.

ФОТО К НОВОСТИ: «Крупные сети АЗС вновь подняли цены на бензин и дизтопливо»
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Фото Крупные сети АЗС вновь подняли цены на бензин и дизтопливо
Фото Крупные сети АЗС вновь подняли цены на бензин и дизтопливо
Фото В Украине АЗС резко подняли цены на бензин и дизтопливо
Фото Крупные АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  18.01.18, 12:10 Топливо подорожало на заправках WOG, SOCAR, AMIC Energy, KLO, «БРСМ-Нафта» и других компаний.
АТН АТН  ·  18.01.18, 13:00 Крупные сети АЗС, такие как WOG, SOCAR, AMIC Energy, KLO и другие, вновь подняли цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 коп.
Обозреватель Обозреватель  ·  18.01.18, 13:02 Стало известно, на сколько подорожало топливо для украинцев
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  18.01.18, 13:52 Крупные сети АЗС, такие как WOG, SOCAR и другие, вновь подняли цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр.
Хвиля Хвиля  ·  18.01.18, 14:09 В период 17-18 января 2018 года стоимость бензина и ДТ на АЗС снова выросла на 10-50 коп./л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  18.01.18, 14:53 В Украине крупные сети АЗС, такие как WOG, SOCAR, AMIC Energy и KLO, повысили цены на бензин и дизельное топливо. Об этом передает УНИАН.Цены выросли на 10-50 копеек за литр. В частности, на заправках…
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