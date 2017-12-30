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Газета День Газета День · · Обновлено в 21:07
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КС Молдовы 2 января рассмотрит запрос о временном отстранении Додона

КС Молдовы 2 января рассмотрит запрос о временном отстранении Додона (6 новостей)

«Конституционный суд Молдовы 2 января рассмотрит запрос о временном отстранении Президента Игоря Додона»

Конституционный суд Молдовы 2 января рассмотрит запрос депутатов "Демократической партии" о временном отстранении Игоря Додона с поста президента.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Realitatea.md.

Как известно, депутаты от "Демократической партии Молдовы" обратились в Конституционный суд (КС) с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента.

Свои требования демократы обосновывают повторным отказом Игоря Додона подписать указ о назначении новых членов правительства, предложенных "Демократической партией".

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Депутаты попросили судей рассмотреть их запрос в срочном порядке.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон вновь отклонил кандидатуры на должности министров, предложенные премьер-министром Павлом Филипом.

Спикер парламента Андриан Канду заявлял, что если президент откажется подписывать указ о назначении новых министров, правительство будет вынуждено обратиться в Конституционный суд с требованием установить временное исполнение обязанностей президента.

Обновлено в 19:47 Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Realitatea.md.

Обновлено в 21:07 Демократы обосновали свои требования повторным отказом президента страны Додона подписать указ о назначении новых членов правительства, предложенных политической силой.

ФОТО К НОВОСТИ: «КС Молдовы 2 января рассмотрит запрос о временном отстранении Додона»
Фото Стало известно, когда КС Молдовы рассмотрит запрос об отстранении Додона
Фото В Молдове КС рассмотрит запрос о временном отстранении Додона с должности
Фото Конституционный суд Молдовы рассмотрит вопрос о временном отстранении Додона с поста президента страны
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Европейская правда Европейская правда  ·  30.12.17, 17:50 Конституционный суд Молдовы 2 января рассмотрит запрос депутатов "Демократической партии" о временном отстранении Игоря Додона с поста президента.
Телеграф Телеграф  ·  30.12.17, 18:21 Конституционный суд Молдовы 2 января рассмотрит запрос о временном отстранении Президента Игоря Додона.
Украинская правда Украинская правда  ·  30.12.17, 18:41 Конституционный суд Молдовы 2 января рассмотрит запрос депутатов "Демократической партии" о временном отстранении Игоря Додона с поста президента.
Depo.ua Depo.ua  ·  30.12.17, 19:30 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Realitatea.md. Как известно, депутаты от "Демократической партии Молдовы" обратились в Конституционный суд (КС) с требованием констатировать обстоятельства, при…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  30.12.17, 21:07 8 декабря депутаты Демократической партии Молдовы от обратились в Конституционный суд с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное отстранение президента страны Игоря…
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