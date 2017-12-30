КС Молдовы 2 января рассмотрит запрос о временном отстранении Додона (6 новостей) «Конституционный суд Молдовы 2 января рассмотрит запрос о временном отстранении Президента Игоря Додона»

Конституционный суд Молдовы 2 января рассмотрит запрос депутатов "Демократической партии" о временном отстранении Игоря Додона с поста президента.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Realitatea.md.

Как известно, депутаты от "Демократической партии Молдовы" обратились в Конституционный суд (КС) с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента.

Свои требования демократы обосновывают повторным отказом Игоря Додона подписать указ о назначении новых членов правительства, предложенных "Демократической партией".

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Депутаты попросили судей рассмотреть их запрос в срочном порядке.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон вновь отклонил кандидатуры на должности министров, предложенные премьер-министром Павлом Филипом.

Спикер парламента Андриан Канду заявлял, что если президент откажется подписывать указ о назначении новых министров, правительство будет вынуждено обратиться в Конституционный суд с требованием установить временное исполнение обязанностей президента.

Обновлено в 19:47 Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Realitatea.md.

Обновлено в 21:07 Демократы обосновали свои требования повторным отказом президента страны Додона подписать указ о назначении новых членов правительства, предложенных политической силой.