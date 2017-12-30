Кто победил в шоу &quot;Х-фактор&quot; 8 сезон: имя победителя

Кто победил в шоу "Х-фактор" 8 сезон: имя победителя (7 новостей) «Суперфинал шоу состоялся 30 декабря»

Украинский шоу "Х-фактор" 8 сезон уже завершило поиски уникальных голосов страны. 30 декабря на канале СТБ состоялся восьмой прямой эфир. В 18 выпуске шоу назвали долгожданное имя победителя проекта – им стал Михаил Панчишин, подопечный Дмитрия Шурова.

Во время шоу "Х-Фактор" 8 сезон 18 выпуск судьи проекта — Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко — выбрали победителя проекта.

Финал Х-фактор 8 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: Михаил Панчишин стал победителем проекта

По правилам шоу, во время прямых эфиров каждый из участников выполняет одну или несколько композиций, но их судьбу решают уже не судьи, а зрители. В течение целой недели зрители имели возможность проголосовать за своего любимого исполнителя или группу, который стал бы победителем проекта "Х-фактор".

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Соответственно, по результатам зрительских голосований победителем проекта "Х-фактор" 8 сезон стал Михаил Панчишин, — подопечный Дмитрия Шурова.

Х-фактор 8 сезон 18 выпуск: Михаил Панчишин стал победителем проекта

Группу "Юркеш" также вознаградили на проекте "Х-фактор" 8 сезона. За их первую песню после шоу также выделят деньги, чтобы они сняли свой грандиозный клип.

Обновлено в 23:58 30 декабря состоялся долгожданный и непредсказуемый ФИНАЛ одного из главных песенных шоу Украины.

Обновлено в 01:12 Определился победитель восьмого сезона