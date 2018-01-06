Кубок Англии: Манчестер Сити с Зинченко по-волевому разгромил Бернли

Terrikon · 06.01.18, 19:11

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на кубковый матч против "Бернли". Воспитанник "Шахтера" сыграл добротно и уходил на замену даже под аплодисменты, но главным героем…