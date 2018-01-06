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Кубок Англии: Манчестер Сити с Зинченко по-волевому разгромил Бернли

Кубок Англии: Манчестер Сити с Зинченко по-волевому разгромил Бернли (5 новостей)

«Команда украинца прошла «Бернли»»

“Манчестер Сити” объявил стартовый состав на матч с “Бёрнли” в 1/32 финала Кубка Англии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кубок Англии: Манчестер Сити с Зинченко по-волевому разгромил Бернли»
Фото Зинченко - в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч с "Бернли"
Фото "Манчестер Сити" пропустил первым, но с разгромом вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Фото Зинченко отыграл 72 минуты за «Манчестер Сити» в Кубке Англии
Фото Футболист сборной Украины помог "Манчестер Сити" добыть разгромную победу в Кубке Англии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  06.01.18, 18:52 Зинченко отыграл 72 минуты.
Terrikon Terrikon  ·  06.01.18, 19:11 Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на кубковый матч против "Бернли". Воспитанник "Шахтера" сыграл добротно и уходил на замену даже под аплодисменты, но главным героем…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  06.01.18, 19:22 Команда украинца прошла «Бернли»
Обозреватель Обозреватель  ·  06.01.18, 20:31 Наш соотечественник вышел в стартовом составе
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