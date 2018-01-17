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Кубок Англии: Уиган выбил Борнмут и сыграет с Вест Хэмом

Кубок Англии: Уиган выбил Борнмут и сыграет с Вест Хэмом (5 новостей)

«Тео Уолкотт подписал контракт с Эвертоном на три с половиной года»

С 28-летним новичком подписано соглашение сроком на 3,5 года.

“Я очень амбициозный, и я пришел сюда, потому что хочу вывести клуб на следующий уровень. С игроками, которые пришли сюда, я чувствую, что мне по силам справиться с задачей. Я очень рад начать новую главу. Чувствую, что я сделал правильное решение”, - заявил Уолкотт.

Отметим, что в первой части сезона Уолкотт отдал 5 результативных пасов при 4 голах в 16 поединках АПЛ.

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Примечательно, что по информации СМИ трансфер оценивается в 22,5 млн евро.

Добавим также, англичанин защищал цвета “канониров” начиная с 2006 года — 399 проведенных игр, 108 голов и 78 ассистов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 22:17 Тео Уолкотт подписал контракт с Эвертоном на три с половиной года.
Terrikon Terrikon  ·  17.01.18, 23:41 В Кубке Англии стало одним представителем элиты меньше. Клуб АПЛ "Борнмут" с крупным счетом проиграл команде третьей по силе английской лиги "Уигану" и покинул турнир.
Terrikon Terrikon  ·  17.01.18, 23:48 "Суонси" пополнил список участников 1/16 финала Кубка Англии. Сегодня в матче-переигровке против "Вулверхэмптона" валлийцы забили дважды, на что гости ответили лишь одним голом.
Terrikon Terrikon  ·  18.01.18, 00:52 Сегодня стали известны все участники 1/16 финала Кубка Англии. На этой стадии болельщики увидят три противостояния клубов АПЛ: "Саутгемптон" против "Уотфорда", "Ливерпуль" против "Вест Бромвича" и "Челси"…
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