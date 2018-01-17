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Кубок Англии: Уиган выбил Борнмут и сыграет с Вест Хэмом (5 новостей) «Тео Уолкотт подписал контракт с Эвертоном на три с половиной года»

С 28-летним новичком подписано соглашение сроком на 3,5 года.

“Я очень амбициозный, и я пришел сюда, потому что хочу вывести клуб на следующий уровень. С игроками, которые пришли сюда, я чувствую, что мне по силам справиться с задачей. Я очень рад начать новую главу. Чувствую, что я сделал правильное решение”, - заявил Уолкотт.

Отметим, что в первой части сезона Уолкотт отдал 5 результативных пасов при 4 голах в 16 поединках АПЛ.

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Примечательно, что по информации СМИ трансфер оценивается в 22,5 млн евро.

Добавим также, англичанин защищал цвета “канониров” начиная с 2006 года — 399 проведенных игр, 108 голов и 78 ассистов.