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Политика
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 18:38
· Мобильная связь
Кучма вмешался в ситуацию с проблемой мобильной связи в ОРДЛО

Кучма вмешался в ситуацию с проблемой мобильной связи в ОРДЛО (7 новостей)

«Кучма обратился к вице-премьер-министру Зубко»

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма просит вице-премьера - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко разобраться в ситуации с мобильной связью на Донбассе, сообщила пресс-секретарь Л.Кучмы Дарья Олифер.

Обновлено в 17:48 «26 января представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Украины Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях», - заявила она.

Обновлено в 18:38 "Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Украины Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях", – написала она.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кучма вмешался в ситуацию с проблемой мобильной связи в ОРДЛО»
Фото Кучма просит Зубко урегулировать ситуацию с мобильной связью на Донбассе
Фото Кучма обратился к Зубко с просьбой уладить ситуацию с мобильной связью в ОРДЛО
Фото Верните Vodafone. Уже и Кучма просит дать связь Донбассу
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Украинская правда Украинская правда  ·  26.01.18, 15:18 Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях.
Униан Униан  ·  26.01.18, 16:32 Кучма призвал правительство урегулировать ситуацию с отсутствием мобильной связи на оккупированных территориях Донбасса.
Факты Факты  ·  26.01.18, 17:18 Кучма обратился к вице-премьер-министру Зубко
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.01.18, 17:27 Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Украины Геннадию Зубко по поводу восстановления мобильной связи на оккупированном Донбассе
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  26.01.18, 17:48 Экс-президент Украины, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе минских переговорщиков Леонид Кучма попросил урегулировать ситуацию с мобильной связью на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь…
Сегодня Сегодня  ·  26.01.18, 18:38 Представитель Украины попросил решить вопрос с мобильной связью. Восстановлением мобильной связи на территории Донецкой и Луганской областей может заняться вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.С…
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