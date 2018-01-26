Кучма вмешался в ситуацию с проблемой мобильной связи в ОРДЛО (7 новостей) «Кучма обратился к вице-премьер-министру Зубко»

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма просит вице-премьера - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко разобраться в ситуации с мобильной связью на Донбассе, сообщила пресс-секретарь Л.Кучмы Дарья Олифер.

Обновлено в 17:48 «26 января представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Украины Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях», - заявила она.

Обновлено в 18:38 "Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Украины Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях", – написала она.