  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Курникова и Иглесиас впервые показали новорожденных детей
Мир
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 01:29
· Фото
Курникова и Иглесиас впервые показали новорожденных детей

Курникова и Иглесиас впервые показали новорожденных детей (5 новостей)

«Двойне звездной пары исполнился месяц»

Популярный певец Энрике Иглесиас и экс-теннисистка Анна Курникова показали фото новорожденной двойни.

Звезды опубликовали фото на страницах Instagram.

Известно, что у Иглесиаса и Курниковой родились мальчик и девочка, которых назвали Николасом и Люси. По неофициальной информации, роды проходили 16 декабря 2017 года в одной из клиник Майами.

До этого времени фото малышей не появлялось в СМИ. Следовательно, это первые фотографии, которыми поделились новоиспеченные родители.

Филе осетра за 300 гривен: свежее фото ценника из столовой Верховной Рады
Филе осетра за 300 гривен: свежее фото ценника из столовой Верховной Рады

Знаменитая пара одинаково подписала фото – "My sunshine", что в переводе означает "мое солнышко".

My Sunshine

Допис, поширений Anna Аня (@annakournikova) 16 Січ 2018 р. о 10:48 PST

My Sunshine

Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 16 Січ 2018 р. о 9:39 PST

Обновлено в 00:05 Звезды опубликовали фото на страницах Instagram.

Обновлено в 01:29 За пять часов снимок собрал почти миллион отметок «Нравится»

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  16.01.18, 21:00 Двойне звездной пары исполнился месяц
Униан Униан  ·  16.01.18, 21:39 16 декабря 2017 года российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова родила певцу двойню.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.01.18, 22:46 У пары родилась двойня спустя 16 лет отношений.
Факты Факты  ·  17.01.18, 01:29 За пять часов снимок собрал почти миллион отметок «Нравится»
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Курникова и Иглесиас впервые показали новорожденных детей

Курникова и Иглесиас впервые показали новорожденных детей
Украина бесплатно получит американское летальное оружие, - посол

Украина бесплатно получит американское летальное оружие, - посол
Парламент Чехии проголосовал за вотум недоверия правительству Бабиша

Парламент Чехии проголосовал за вотум недоверия правительству Бабиша
Посол США назвал дату публикации доклада о новых санкциях против РФ

Посол США назвал дату публикации доклада о новых санкциях против…
В Косово застрелили лидера местных сербов

В Косово застрелили лидера местных сербов
В Косово сербского политика застрелили в день начала важных перемен для целой страны

В Косово сербского политика застрелили в день начала важных перемен…
Норвегия первой среди скандинавских стран запретит меховую промышленность

Норвегия первой среди скандинавских стран запретит меховую промышленность
Капитана &quot;Наутилуса&quot; официально обвинили в убийстве журналистки, суд начнется 8 марта

Капитана "Наутилуса" официально обвинили в убийстве журналистки, суд начнется 8…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На трассе столкнулись 40 автомобилей

На трассе столкнулись 40 автомобилей
Молодой днепрянин не выдержал горя в семье и упал с 9-го этажа, фото с места трагедии

Молодой днепрянин не выдержал горя в семье и упал с…
Ющенко из госбюджета получил треть миллиона гривен

Ющенко из госбюджета получил треть миллиона гривен
&quot;Сиси убежали&quot;: звезду &quot;Дома-2&quot; раскритиковали за пляжное фото

"Сиси убежали": звезду "Дома-2" раскритиковали за пляжное фото
Тиллерсон отверг предложение РФ и Китая приостановить совместные учения с Южной Кореей

Тиллерсон отверг предложение РФ и Китая приостановить совместные учения с…
Протестующие в Чили хотели сорвать визит Папы Римского

Протестующие в Чили хотели сорвать визит Папы Римского
&quot;Вся жизнь была уничтожена&quot;. Шэрон Стоун рассказала, как едва не умерла

"Вся жизнь была уничтожена". Шэрон Стоун рассказала, как едва не…
Порошенко: Закон об Антикоррупционном суде можно будет доработать

Порошенко: Закон об Антикоррупционном суде можно будет доработать
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.