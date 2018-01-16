Курникова и Иглесиас впервые показали новорожденных детей

Популярный певец Энрике Иглесиас и экс-теннисистка Анна Курникова показали фото новорожденной двойни.

Звезды опубликовали фото на страницах Instagram.

Известно, что у Иглесиаса и Курниковой родились мальчик и девочка, которых назвали Николасом и Люси. По неофициальной информации, роды проходили 16 декабря 2017 года в одной из клиник Майами.

До этого времени фото малышей не появлялось в СМИ. Следовательно, это первые фотографии, которыми поделились новоиспеченные родители.

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Знаменитая пара одинаково подписала фото – "My sunshine", что в переводе означает "мое солнышко".

My Sunshine

Допис, поширений Anna Аня (@annakournikova) 16 Січ 2018 р. о 10:48 PST

My Sunshine

Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 16 Січ 2018 р. о 9:39 PST

Обновлено в 00:05 Звезды опубликовали фото на страницах Instagram.

Обновлено в 01:29 За пять часов снимок собрал почти миллион отметок «Нравится»