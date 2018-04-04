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Общество
Politeka Politeka · · Обновлено в 08:46
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Курс биткоина на 4 апреля: рынок криптовалют укрепился

Курс биткоина на 4 апреля: рынок криптовалют укрепился (5 новостей)

«Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 апреля установлены на таком уровне: 26,329568 грн за доллар; 32,406432 грн за евро;…»

Курс валют на 4 апреля 2018 года: Нацбанк Украины ослабил гривну На среду, 4 апреля, НБУ установил официальные курсы валют. На сайте регулятора опубликованы следующие цифры: 100 долларов США – 2632,9568 гривны; 100 евро – 3240,6432 гривен; 10 российских рублей – 4,5761 гривны. Таким образом, курс доллара на 4 апреля от НБУ повысился почти на ... Источник: Политека.

Обновлено в 08:30 Так, доллар США по сравнению с предыдущим банковским днем прибавил в цене сразу 16 копеек.

Обновлено в 08:46 С добрым утром среды, харьковчане! На календаре — 4 апреля, а это значит, что Vgorode расскажет вам, что сегодня будет с погодой в Харькове, какие курсы валют и цены на бензин, и есть ли в этот день праздники. Какой праздник 4 апреля Сегодня — Международный день Интернета. Примечательно, что дата 4.04 визуально похожа на символ ошибки 404. В этот день вспоминается святой Исидор Севильский, покровитель учеников и студентов, которого также называют покровителем Интернета. 4 апреля неофициальный праздник отмечают работники IT-сферы, а именно — веб-мастера. Также, начиная с 2003 года, 4 апреля празднуют Всемирный день крысы. Он учрежден для того, чтобы привлечь внимание людей к этим умным зверькам. А у православных христиан сегодня Великая (Страстная) среда. В этот день обычно начинали делать генеральную уборку в доме. Именины 4 апреля 4 апреля именины справляют Аглаида, Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Дросида, Исаакий, Мамфуса, Полина, Таисия. Погода в Харькове 4 апреля В среду, 4 апреля, харьковчан ожидает преимущественно облачный день, хотя утром они смогут полюбоваться солнцем. Осадков не предвидится. Днем от +1 до +10. Ночью от +6 до +8. Цены на бензин в Харькове 4 апреля Средняя цена на бензин А-95 на АЗС Харькова — 28,44 грн, А-92 — 27,76 грн. Дизтопливо: 26,08 грн. Газ: 12,34 грн. Курс валют в Харькове 4 апреля 4 апреля в Харькове установлены такие курсы валют: Курс доллара От НБУ — 26,16 грн. Средний банковский коммерческий курс: - покупки — 26,01 грн. - продажи — 26,35 грн. Курс евро От НБУ — 32,23 грн. Средний банковский коммерческий курс: - покупки — 32,93 грн, - продажи — 32,58 грн. Курс биткойн 4 апреля

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  04.04.18, 06:47 Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 апреля установлены на таком уровне: 26,329568 грн за доллар; 32,406432 грн за евро;…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.04.18, 08:30 В среду, 4 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, основные мировые валюты в унисон выросли в цене. Так, доллар США по сравнению…
Vgorode Харьков Vgorode Харьков  ·  04.04.18, 08:46 С добрым утром среды, харьковчане! На календаре — 4 апреля, а это значит, что Vgorode расскажет вам, что сегодня будет с погодой в Харькове, какие курсы валют и цены на бензин, и есть ли в этот день праздники. …
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Курс биткоина на 4 апреля: рынок криптовалют укрепился

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