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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:46
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Курс доллара на межбанке 2 апреля понизился до 26,19 гривен/доллар

Курс доллара на межбанке 2 апреля понизился до 26,19 гривен/доллар (5 новостей)

«Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Finance.ua . На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими: Доллар США…»

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 апреля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,16 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2616,0960 гривны за 100 долларов (-14,6086);

3223,2919 гривны за 100 евро (-17,9992);

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл

4,5668 за 10 рублей (-0,0271).

Курс доллара на межбанке в продаже 2 апреля 2018 года понизился на 7 копеек до 26,19 грн/долл, курс в покупке понизился на 6 копеек до 26,16 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 10 копеек - до 32,27 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 апреля 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 15 копеек до 26,33 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 15 копеек - до 26,02 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 30 марта, уменьшился на 20 копеек - до 32,57 гривны/евро.

Обновлено в 18:17 Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

Обновлено в 18:46 Российский рубль немного подешевел — 0,456 грн.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс доллара на межбанке 2 апреля понизился до 26,19 гривен/доллар»
Фото Валюта в украинских обменниках подешевела
Фото Курс доллара на межбанке 2 апреля понизился до 26,19 гривен/доллар
Фото НБУ на 3 апреля укрепил курс гривны до 26,16 грн/доллар
Фото Курс НБУ на 3 апреля: доллар – 26,16 грн, евро – 32,23 грн
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Depo.ua Depo.ua  ·  02.04.18, 17:25 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Finance.ua . На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими: Доллар США – 26,16-26,19 гривны; Евро – 32,24-32,28 гривны; Российский рубль – 0,4548-0,4559…
Канал 112 Канал 112  ·  02.04.18, 18:46 Национальный банк установил курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 3 апреля. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 14 коп. и составил 26,16 грн. Курс евро подешевел…
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