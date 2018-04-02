Курс доллара на межбанке 2 апреля понизился до 26,19 гривен/доллар (5 новостей) «Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Finance.ua . На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими: Доллар США…»

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 апреля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,16 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2616,0960 гривны за 100 долларов (-14,6086);

3223,2919 гривны за 100 евро (-17,9992);

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл

4,5668 за 10 рублей (-0,0271).

Курс доллара на межбанке в продаже 2 апреля 2018 года понизился на 7 копеек до 26,19 грн/долл, курс в покупке понизился на 6 копеек до 26,16 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 10 копеек - до 32,27 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 апреля 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 15 копеек до 26,33 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 15 копеек - до 26,02 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 30 марта, уменьшился на 20 копеек - до 32,57 гривны/евро.

Обновлено в 18:17 Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

Обновлено в 18:46 Российский рубль немного подешевел — 0,456 грн.