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Экономика и финансы
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 19:56
· Январь
Курс доллара на межбанке 9 января повысился до 28,28 гривен/доллар

Курс доллара на межбанке 9 января повысился до 28,28 гривен/доллар (7 новостей)

«Национальная валюта продолжает дешеветь. НБУ на рынок не выходил»

Укрепление гривни может начаться в конце января — начале февраля. Так считают банкиры, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина«. «Январское снижение курса гривни является традиционным и обусловлено сезонными факторами, в частности, закрытием валютных годовых контрактов. К концу января ...

Обновлено в 19:51 Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Обновлено в 19:56 Укрепление гривни может начаться в конце января - начале февраля, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс доллара на межбанке 9 января повысился до 28,28 гривен/доллар»
Фото Курс доллара на межбанке 9 января повысился до 28,28 гривен/доллар
Фото Курс НБУ на 10 января: доллар – 28,20 грн, евро – 33,65 грн
Фото Укрепление гривни может начаться в конце января - начале февраля - банкиры
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РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.18, 17:12 Курс доллара на межбанке в продаже 9 января 2018 года повысился на 5 копеек - до 28,28 грн/долл, курс в покупке повысился на 4 копейки до 28,24 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 25 копеек - до…
Канал 112 Канал 112  ·  09.01.18, 18:25 Национальный банк установил курс гривны касательно иностранных валют на среду, 10 января. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар остался на прежнем уровне – 28,20 грн. Евровалюта подешевела на 32…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.01.18, 19:50 Национальная валюта продолжает дешеветь. НБУ на рынок не выходил.
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.01.18, 19:51 Курс гривны относительно евро и доллара 9 января на наличном рынке двигался в противоположных направлениях – американская валюта продолжила расти в цене, а вот европейская – наоборот, подешевела. Об этом…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.18, 19:56 Укрепление гривни может начаться в конце января - начале февраля, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".
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