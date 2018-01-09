Курс доллара на межбанке 9 января повысился до 28,28 гривен/доллар

Укрепление гривни может начаться в конце января — начале февраля. Так считают банкиры, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина«. «Январское снижение курса гривни является традиционным и обусловлено сезонными факторами, в частности, закрытием валютных годовых контрактов. К концу января ...
Обновлено в 19:51 Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.
Обновлено в 19:56 Укрепление гривни может начаться в конце января - начале февраля, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".