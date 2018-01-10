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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 22:25
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Курс доллара уже подбирается к 29 гривнам

Курс доллара уже подбирается к 29 гривнам (8 новостей)

«Официальный курс доллара составит 28,32 гривны»

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 января 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 28,33 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2832,8813 гривны за 100 долларов (+12,5569);

3397,1913 гривны за 100 евро (+31,9802);

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл

4,9810 гривны за 10 рублей (+0,0371).

Курс доллара на межбанке в продаже 10 января 2018 года повысился на 8 копеек - до 28,36 грн/долл, курс в покупке повысился на 10 копеек до 28,34 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 29 копеек - до 33,99 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 января 2018 года, в 10:45 курс доллара в продаже увеличился на 4 копейки - до 28,41 гривен, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 28,12 гривен за доллар. По сравнению с данными 9 января, курс евро в продаже понизился на 12 копеек - до 33,93 гривен за евро.

Обновлено в 20:08 Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Обновлено в 22:25 Официальный курс доллара составит 28,32 гривны.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс доллара уже подбирается к 29 гривнам»
Фото Курс доллара уже подбирается к 29 гривнам
Фото Курс доллара на межбанке 10 января повысился до 28,36 гривен/доллар
Фото Межбанк закрылся долларом по 28,34-28,36 грн, евро – по 33,96-33,98 грн
Фото НБУ на 11 января ослабил курс гривны до 28,33 грн/доллар
Фото Курс НБУ на 11 января: доллар - 28,32 грн, евро - 33,97 грн
Фото Доллар и евро снова подорожают в курсах Нацбанка на 11 января. Инфографика
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