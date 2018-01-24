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Экономика и финансы
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Курс гривни должен быть на уровне 8,9 грн/$, - индекс Биг-Мака

Курс гривни должен быть на уровне 8,9 грн/$, - индекс Биг-Мака (4 новости)

«Украинская гривня стала самой недооцененной валютой в мире по индексу Биг-Мака»

Украинская национальная валюта – гривня стала наиболее недооцененной валютой в мире по индексу Биг-Мака.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.01.18, 21:40 Украинская гривня стала самой недооцененной валютой в мире по индексу Биг-Мака
Экономические Известия Экономические Известия  ·  24.01.18, 22:25 Украинская гривня стала самой недооцененной валютой в мире по индексу Биг-Мака.
Телеграф Телеграф  ·  24.01.18, 23:22 Согласно ключевому индексу “Бургекономики”, гривна недооценена к доллару на 69%.
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Курс гривни должен быть на уровне 8,9 грн/$, - индекс Биг-Мака

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