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Экономика и финансы
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:11
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Курс гривны к евро укрепился до 33,65 грн/€

Курс гривны к евро укрепился до 33,65 грн/€ (15 новостей)

«Официальный курс доллара составляет 28,20 гривны»

На среду, 10 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

По данным Национального банка Украины, украинская гривна удержала свои позиции относительно американской и европейской валюты.

Так, один американский доллар 10 декабря будет стоить 28 гривен 20 копеек – столько же, как и день до этого.

В то же время евро значительно упало в цене. Если 9 января оно стоило 33 гривны 97 копеек, то уже 10 января – на 32 копейки дешевле – 33 гривны 65 копеек.

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл

Обновлено в 10:08 Евровалюта в покупке выросла на 3 коп., а в продаже подешевела на 10 коп. и составляет 33,33-34,00 грн.

Обновлено в 10:11 Валюты Bid Offer

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс гривны к евро укрепился до 33,65 грн/€»
Фото Курс гривны к евро укрепился до 33,65 грн/€
Фото Курс доллара остался стабильным, а евро подешевел в курсах Нацбанка на 10 января. Инфографика
Фото Курс валют от НБУ: евро подешевел на 32 копейки
Фото Курс доллара: что ожидать до конца января
Фото Почем валюта в Украине: официальный курс гривни от Нацбанка
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 28,20 гривны за доллар
Фото Нацбанк пытается удержать курс валют
Фото Курс валют на 10 января: Нацбанк пытается удержать доллар
Фото Курсы валют в Украине на среду, 10 января
Фото Наличный курс на 10 января: доллар – 28,10-28,40 грн, евро – 33,33-34,00 грн
Фото Курс доллара на межбанке на 10:00 сохранился на уровне 28,28 гривен/доллар
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ТСН ТСН  ·  10.01.18, 07:18 Официальный курс доллара составляет 28,20 гривны.
Новое Время Новое Время  ·  10.01.18, 07:55 На среду, 10 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,20 грн/$.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  10.01.18, 08:47 Вчера, 9 января, НБУ установил рекордно высокий официальный курс доллара за все последние годы - 28,2 грн. Официальный курс гривни к доллару, который устанавливает Нацбанк, в связи с праздниками не менялся…
Униан Униан  ·  10.01.18, 08:50 Официальный курс НБУ на 10 января: 100 USD – 2820.3244 грн; 100 EUR – 3365.2111 грн; 10 RUR – 4.9439 грн.
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Голос.UA Голос.UA  ·  10.01.18, 09:12 На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн / долл. Об этом сообщает УНН. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 января…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  10.01.18, 09:24 Национальный банк Украины на 10 января установил курс доллара на уровне 28,20 грн. Это столько же, как было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 32 коп. Сегодня стоит 33,65 грн. Курс российского…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  10.01.18, 09:24 Национальный банк Украины на 10 января установил курс доллара на уровне 28,20 грн. Это столько же, как было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 32 коп. Сегодня стоит 33,65 грн. Курс российского…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  10.01.18, 09:47 Национальный банк Украины на 10 января 2018 года укрепил курс гривны до 28,20 грн за доллар...
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РБК Украина РБК Украина  ·  10.01.18, 10:11 Курс доллара на межбанке в продаже 10 января 2018 года в 10:00 не изменился в сравнении с показателем закрытия последней сессии - 28,28 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 6 копеек - до 33,76 грн/евро.По…
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