Курс гривны к евро укрепился до 33,65 грн/€

На среду, 10 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

По данным Национального банка Украины, украинская гривна удержала свои позиции относительно американской и европейской валюты.

Так, один американский доллар 10 декабря будет стоить 28 гривен 20 копеек – столько же, как и день до этого.

В то же время евро значительно упало в цене. Если 9 января оно стоило 33 гривны 97 копеек, то уже 10 января – на 32 копейки дешевле – 33 гривны 65 копеек.

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл

Обновлено в 10:08 Евровалюта в покупке выросла на 3 коп., а в продаже подешевела на 10 коп. и составляет 33,33-34,00 грн.

Обновлено в 10:11 Валюты Bid Offer