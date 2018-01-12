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Курс гривны к евро упал до 34,18 грн/€ (15 новостей) «Евро установил новый исторический антирекорд в 34,18 грн. »

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 12 января Согласно новому курсу, национальная валюта обновила исторический минимум. Евро в сегодняшних курсах валют добавил 21 копейку и стоит 34,18 грн. Это — новый исторический антирекорд гривны. Предыдущий был втсновлений почти три года назад — 26 февраля 2015 евро достиг 34,04 грн. Доллар США сегодня ... Источник: Политека.

Обновлено в 10:48 Об этом сообщает Страна со ссылкой на данные НБУ.

Обновлено в 11:26 Курс покупки евро составляет 32,80-34,22 (32,60-34,00 - 11 января), продажи - 33,80-34,92 (33,80-34,50 - 10 января) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,8436 (33,6366 - 11 января), продажи - 34,5191 (34,2354 - 11 января) грн за евро.