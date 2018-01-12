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Экономика и финансы
Politeka Politeka · · Обновлено в 11:26
· Банк · Гривна · Январь · Национальная валюта
Курс гривны к евро упал до 34,18 грн/€

Курс гривны к евро упал до 34,18 грн/€ (15 новостей)

«Евро установил новый исторический антирекорд в 34,18 грн. »

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 12 января Согласно новому курсу, национальная валюта обновила исторический минимум. Евро в сегодняшних курсах валют добавил 21 копейку и стоит 34,18 грн. Это — новый исторический антирекорд гривны. Предыдущий был втсновлений почти три года назад — 26 февраля 2015 евро достиг 34,04 грн. Доллар США сегодня ... Источник: Политека.

Обновлено в 10:48 Об этом сообщает Страна со ссылкой на данные НБУ.

Обновлено в 11:26 Курс покупки евро составляет 32,80-34,22 (32,60-34,00 - 11 января), продажи - 33,80-34,92 (33,80-34,50 - 10 января) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,8436 (33,6366 - 11 января), продажи - 34,5191 (34,2354 - 11 января) грн за евро.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс гривны к евро упал до 34,18 грн/€»
Фото Курс гривны к евро упал до 34,18 грн/€
Фото Гривна рекордно обвалилась: такого еще не было
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Фото НБУ установил официальный курс на уровне 28,44 гривны за доллар
Фото Официальный курс валют на 12 января от НБУ: евро превысил 34 гривни
Фото Наличный курс на 12 января: доллар – 28,30-28,65 грн, евро – 33,80-34,50 грн
Фото Курс гривни в Украине побил исторический антирекорд
Фото Гривна установила исторический антирекорд по отношению к евро
Фото Курс евро в продаже превысил 34 гривны/евро
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