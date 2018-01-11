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Курс НБУ на 12 января: доллар - 28,44 грн, евро - 34,18 грн (9 новостей) «Национальный банк Украины на 12 января 2018 года ослабил курс гривны до 28,45 грн за доллар..»

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2844.5711 гривны (+11,6898);

– 100 евро – 3418.3211 гривны (+21,1298);

– 10 российских рублей – 4.9909 гривны (+0,0099).

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл

Гривна на межбанковском валютном рынке в четверг снизилась до 28,445 грн/$1 с 28,35 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривны к окончанию торгов составили 28,435-28,455 грн/$1.

Нацбанк в этот день аукцион не проводил.

Как сообщалось, НБУ в первую неделю 2018 года купил на межбанковском валютном рынке $40 млн путем интервенций.

Обновлено в 21:12 Про це йдеться на сайті НБУ

Обновлено в 22:27 Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2844,5711 гривны за 100 долларов (+11,6898); 3418,3211 гривны за 100 евро (+21,1298); 4,9909 гривны за 10 рублей (+0,0099). Курс доллара на межбанке в продаже 11 января 2018 года повысился на 18 копеек - до 28,46 грн/долл, курс в покупке повысился на 20 копеек до 28,44 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 58 копеек - до 34,28 грн/евро.