Курс НБУ на 12 января: доллар - 28,44 грн, евро - 34,18 грн

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2844.5711 гривны (+11,6898);
– 100 евро – 3418.3211 гривны (+21,1298);
– 10 российских рублей – 4.9909 гривны (+0,0099).
Гривна на межбанковском валютном рынке в четверг снизилась до 28,445 грн/$1 с 28,35 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков.
По их словам, котировки гривны к окончанию торгов составили 28,435-28,455 грн/$1.
Нацбанк в этот день аукцион не проводил.
Как сообщалось, НБУ в первую неделю 2018 года купил на межбанковском валютном рынке $40 млн путем интервенций.
Обновлено в 21:12 Про це йдеться на сайті НБУ
Обновлено в 22:27 Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2844,5711 гривны за 100 долларов (+11,6898); 3418,3211 гривны за 100 евро (+21,1298); 4,9909 гривны за 10 рублей (+0,0099). Курс доллара на межбанке в продаже 11 января 2018 года повысился на 18 копеек - до 28,46 грн/долл, курс в покупке повысился на 20 копеек до 28,44 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 58 копеек - до 34,28 грн/евро.