  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Курс НБУ на 12 января: доллар - 28,44 грн, евро - 34,18 грн
Экономика и финансы
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:27
· Курс гривны · Банк · Доллар · Гривна · Курс валют · Январь · Национальный банк
Курс НБУ на 12 января: доллар - 28,44 грн, евро - 34,18 грн

Курс НБУ на 12 января: доллар - 28,44 грн, евро - 34,18 грн (9 новостей)

«Национальный банк Украины на 12 января 2018 года ослабил курс гривны до 28,45 грн за доллар..»

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2844.5711 гривны (+11,6898);

– 100 евро – 3418.3211 гривны (+21,1298);

– 10 российских рублей – 4.9909 гривны (+0,0099).

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,20 грн/долл

Гривна на межбанковском валютном рынке в четверг снизилась до 28,445 грн/$1 с 28,35 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривны к окончанию торгов составили 28,435-28,455 грн/$1.

Нацбанк в этот день аукцион не проводил.

Как сообщалось, НБУ в первую неделю 2018 года купил на межбанковском валютном рынке $40 млн путем интервенций.

Обновлено в 21:12 Про це йдеться на сайті НБУ

Обновлено в 22:27 Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2844,5711 гривны за 100 долларов (+11,6898); 3418,3211 гривны за 100 евро (+21,1298); 4,9909 гривны за 10 рублей (+0,0099). Курс доллара на межбанке в продаже 11 января 2018 года повысился на 18 копеек - до 28,46 грн/долл, курс в покупке повысился на 20 копеек до 28,44 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 58 копеек - до 34,28 грн/евро.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс НБУ на 12 января: доллар - 28,44 грн, евро - 34,18 грн»
Фото Доллар за сутки подорожал на 35 копеек
Фото Курсы валют в Украине на пятницу, 12 января
Фото Курс НБУ на 12 января: доллар - 28,44 грн, евро - 34,18 грн
Фото Курс валют на 12 января: гривна дешевеет
Фото Курс валют: євро перетнув позначку в 34 гривні
Фото НБУ на 12 января ослабил курс гривны до 28,45 гривны за доллар
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  11.01.18, 16:51 Курс доллара в обменниках Киева за сутки прибавил в цене до 35 копеек. Так по состоянию на 11 января столичные обменники доллар продавали уже по 28,75-28,80 грн, а покупали по 28,35 В то же время европейскую…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  11.01.18, 18:08 Национальный банк Украины на 12 января 2018 года ослабил курс гривны до 28,45 грн за доллар...
Канал 112 Канал 112  ·  11.01.18, 18:29 Национальный банк установил курс гривны касательно иностранных валют на пятницу, 12 января. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 12 коп. - до 28,44 грн.  Евровалюта подорожала на 21…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Depo.ua Depo.ua  ·  11.01.18, 20:41 Об этом говорится в данных регулятора, передает Depo.ua . Так, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 34,18 гривны. За 10 российских рублей дают 4,9909 гривны.
Главком Главком  ·  11.01.18, 21:12 Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,44 гривні. Про це йдеться на сайті НБУ Водночас, офіційний курс гривні до євро…
Голос.UA Голос.UA  ·  11.01.18, 22:27 Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 28,45 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальные…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Украинский «Руслан» доставит во Флориду груз для SpaceX

Украинский «Руслан» доставит во Флориду груз для SpaceX
Курс НБУ на 12 января: доллар - 28,44 грн, евро - 34,18 грн

Курс НБУ на 12 января: доллар - 28,44 грн, евро…
Скандал вокруг новогодних эфиров на украинском ТВ: два канала внепланово проверят

Скандал вокруг новогодних эфиров на украинском ТВ: два канала внепланово…
Кабмин согласовал ставки портовых сборов

Кабмин согласовал ставки портовых сборов
Украинский самолет &amp;quot;Руслан&amp;quot; перевезет детали для ракет компании Маска

Украинский самолет "Руслан" перевезет детали для ракет компании Маска
Кабмин разрешил размещение временно свободных бюджетных средств в иностранной валюте

Кабмин разрешил размещение временно свободных бюджетных средств в иностранной валюте
По итогам 2017 года автопроизводство в Украине выросло на 63,1%

По итогам 2017 года автопроизводство в Украине выросло на 63,1%
&quot;У Путина обнаружили тайное оружие&quot;: в сети со смехом &quot;раскрыли&quot; секрет

"У Путина обнаружили тайное оружие": в сети со смехом "раскрыли"…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британский «охотник за привидениями» заснял силуэт призрака в тюрьме (ФОТО)

Британский «охотник за привидениями» заснял силуэт призрака в тюрьме (ФОТО)
Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине

Снега не предвидится: синоптик рассказал о неожиданном потеплении в Украине
У харьковских пенитенциариев - новое назначение и ротация

У харьковских пенитенциариев - новое назначение и ротация
Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости

Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости
Украинец Малиновский может провести бой за титул WBO

Украинец Малиновский может провести бой за титул WBO
Ирина Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем

Ирина Геращенко: Крым за корабли не продаем, не сдаем и…
Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области

Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области
В Киеве установят памятник погибшим в АТО военным

В Киеве установят памятник погибшим в АТО военным
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.