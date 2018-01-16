Курс НБУ на 17 января: доллар - 28,65 грн, евро - 35,04 грн

Торги на межбанковском валютном рынке во вторник, 16 января, закрылись долларом по 28,62-28,64 грн. По сравнению с курсом закрытия межбанка предыдущего рабочего дня доллар в покупке подорожал на 5 коп., а в продаже - на 3 коп.

Евровалюта в продаже подешевела на 7 коп., в продаже на 10 коп. и составила 34,95-34,97 грн.

Курс российского рубля тоже несколько вырос - 0,506-0,507 грн.

Обновлено в 20:11 В первые дни 2018 года сохранилась тенденция подорожания доллара, которая началась в декабре прошлого года. Курс американской валюты уверенно приближается к очередному рубежу – 29 грн/$1. Продолжится ли стремительное обесценивание гривны и до каких уровней дойдет курс, выяснил "Апостроф".

Обновлено в 22:11 Биткоин – электронная криптовалюта, используемая для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны ее принимать. Она была создана в 2008 году анонимным математиком или группой математиков.