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Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 22:11
· Межбанковский валютный рынок · Доллар · Январь
Курс НБУ на 17 января: доллар - 28,65 грн, евро - 35,04 грн

Курс НБУ на 17 января: доллар - 28,65 грн, евро - 35,04 грн (9 новостей)

«Официальный курс доллара в среду составит 28,65 гривны»

Торги на межбанковском валютном рынке во вторник, 16 января, закрылись долларом по 28,62-28,64 грн. По сравнению с курсом закрытия межбанка предыдущего рабочего дня доллар в покупке подорожал на 5 коп., а в продаже - на 3 коп. 

Евровалюта в продаже подешевела на 7 коп., в продаже на 10 коп. и составила 34,95-34,97 грн. 

Курс российского рубля тоже несколько вырос - 0,506-0,507 грн. 

Обновлено в 20:11 В первые дни 2018 года сохранилась тенденция подорожания доллара, которая началась в декабре прошлого года. Курс американской валюты уверенно приближается к очередному рубежу – 29 грн/$1. Продолжится ли стремительное обесценивание гривны и до каких уровней дойдет курс, выяснил "Апостроф".

Обновлено в 22:11 Биткоин – электронная криптовалюта, используемая для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны ее принимать. Она была создана в 2008 году анонимным математиком или группой математиков.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс НБУ на 17 января: доллар - 28,65 грн, евро - 35,04 грн»
Фото Межбанк закрылся долларом по 28,62-28,64 грн, евро - по 34,95-34,97
Фото Курс НБУ на 17 января: доллар - 28,65 грн, евро - 35,04 грн
Фото Доллар продолжает стремительно дорожать в курсах Нацбанка. Инфографика
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Украинская правда Украинская правда  ·  16.01.18, 18:04 16 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,62-28,64 гривни за доллар.
ТСН ТСН  ·  16.01.18, 18:47 Официальный курс доллара в среду составит 28,65 гривны.
Униан Униан  ·  16.01.18, 19:46 Официальный курс НБУ на 17 января: 100 USD – 2865.2576 грн; 100 EUR – 3504.2100 грн; 10 RUR – 5.0813 грн.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.01.18, 19:49 Курс гривны относительно евро и доллара 16 января на наличном рынке продолжает неуклонно падать, причем евро в 2018 году прибавил в цене уже почти полторы гривны. Об этом свидетельствуют данные сайта…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.01.18, 19:50 Национальная валюта продолжает дешеветь. НБУ на рынок не выходил.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  16.01.18, 20:11 В первые дни 2018 года сохранилась тенденция подорожания доллара, которая началась в декабре прошлого года. Курс американской валюты уверенно приближается к очередному рубежу – 29 грн/$1. Продолжится…
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