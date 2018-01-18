Курс НБУ на 19 января: доллар - 28,77 грн, евро - 35,20 грн (4 новости) «Национальный банк Украины на 19 января 2018 года ослабил курс гривны до 28,78 грн за доллар..»

Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2877.7485 гривны (+11,1353);

– 100 евро – 3520,9253 гривны (+22,7972);

– 10 российских рублей – 5,0701 гривны (+0,0047).

Курс гривны к евро упал до 34,63 грн/€

Курс доллара на межбанке в продаже 18 января повысился на 5 копеек – до 28,81 грн/долл, курс в покупке также повысился на 5 копеек до 28,78 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 19 копеек – до 35,31 грн/евро.

Как сообщал Корреспондент.net, украинский бизнес ожидает в 2018 году инфляцию на уровне 10,4% и курс гривны 29 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком.

Обновлено в 20:32 Курс гривны относительно евро и доллара 18 января на наличном рынке дальше катится вниз.