Курс НБУ на 19 января: доллар - 28,77 грн, евро - 35,20 грн

Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2877.7485 гривны (+11,1353);
– 100 евро – 3520,9253 гривны (+22,7972);
– 10 российских рублей – 5,0701 гривны (+0,0047).
Курс доллара на межбанке в продаже 18 января повысился на 5 копеек – до 28,81 грн/долл, курс в покупке также повысился на 5 копеек до 28,78 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 19 копеек – до 35,31 грн/евро.
Как сообщал Корреспондент.net, украинский бизнес ожидает в 2018 году инфляцию на уровне 10,4% и курс гривны 29 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком.
Обновлено в 20:32 Курс гривны относительно евро и доллара 18 января на наличном рынке дальше катится вниз.