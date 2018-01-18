  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Курс НБУ на 19 января: доллар - 28,77 грн, евро - 35,20 грн
Экономика и финансы
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 20:32
· Курс гривны · Банк · Гривна · Курс валют · Январь · Национальный банк
Курс НБУ на 19 января: доллар - 28,77 грн, евро - 35,20 грн

Курс НБУ на 19 января: доллар - 28,77 грн, евро - 35,20 грн (4 новости)

«Национальный банк Украины на 19 января 2018 года ослабил курс гривны до 28,78 грн за доллар..»

Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2877.7485 гривны (+11,1353);

– 100 евро – 3520,9253 гривны (+22,7972);

– 10 российских рублей – 5,0701 гривны (+0,0047).

Курс гривны к евро упал до 34,63 грн/€
Курс гривны к евро упал до 34,63 грн/€

Курс доллара на межбанке в продаже 18 января повысился на 5 копеек – до 28,81 грн/долл, курс в покупке также повысился на 5 копеек до 28,78 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 19 копеек – до 35,31 грн/евро.

Как сообщал Корреспондент.net, украинский бизнес ожидает в 2018 году инфляцию на уровне 10,4% и курс гривны 29 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком.

Обновлено в 20:32 Курс гривны относительно евро и доллара 18 января на наличном рынке дальше катится вниз.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс НБУ на 19 января: доллар - 28,77 грн, евро - 35,20 грн»
Фото Курс НБУ на 19 января: доллар - 28,77 грн, евро - 35,20 грн
Фото Курсы валют в Украине на пятницу, 19 января
Фото Курс валют на 19 января: гривна обвалилась
Фото Наличный курс валют 18 января: евро бешено растет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  18.01.18, 18:36 Национальный банк установил курс гривны касательно иностранных валют на пятницу, 19 января. По сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара подорожал на 11 коп. и составил 28,77 грн. Евровалюта подорожала…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  18.01.18, 18:48 Национальный банк Украины на 19 января 2018 года ослабил курс гривны до 28,78 грн за доллар...
Телеграф Телеграф  ·  18.01.18, 20:32 Курс гривны относительно евро и доллара 18 января на наличном рынке дальше катится вниз.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
МВФ ожидает коррекцию законопроекта об Антикоррупционном суде и пенсионной реформы, - пресс-секретарь Райс

МВФ ожидает коррекцию законопроекта об Антикоррупционном суде и пенсионной реформы,…
Курс НБУ на 19 января: доллар - 28,77 грн, евро - 35,20 грн

Курс НБУ на 19 января: доллар - 28,77 грн, евро…
Межбанк закрылся долларом по 28,78-28,81 грн, евро - по 35,25-35,28 грн

Межбанк закрылся долларом по 28,78-28,81 грн, евро - по 35,25-35,28…
&quot;Нафтогаз&quot; намерен усилить свои позиции на рынке продаж газа промпотребителям - Коболев

"Нафтогаз" намерен усилить свои позиции на рынке продаж газа промпотребителям…
Данилюк назвал ключевую причину падения гривни

Данилюк назвал ключевую причину падения гривни
Укрзализныця запустила сервис покупки билетов с пересадками

Укрзализныця запустила сервис покупки билетов с пересадками
Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ

Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ
Продажи квартир в Киеве упали на рекордные 70%. Надо 28 лет, чтобы продать жилье во всех новостройках, - СМИ

Продажи квартир в Киеве упали на рекордные 70%. Надо 28…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Круговая панорама позволит ученым взглянуть на космос из центра нашей галактики

Круговая панорама позволит ученым взглянуть на космос из центра нашей…
Родила в гробу. В Южной Африке рассказали о странном случае с мертвой женщиной

Родила в гробу. В Южной Африке рассказали о странном случае…
СМИ: стало известно, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию

СМИ: стало известно, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию
Открыли выставку картин украинских художников

Открыли выставку картин украинских художников
В Рио-де-Жанейро авто выехало на набережную Копакабана: 15 ранены

В Рио-де-Жанейро авто выехало на набережную Копакабана: 15 ранены
Один из лидеров &amp;quot;Барселоны&amp;quot; получил серьезную травму

Один из лидеров "Барселоны" получил серьезную травму
ГСЧС: Бориспольский аэропорт работает с ограничениями из-за непогоды

ГСЧС: Бориспольский аэропорт работает с ограничениями из-за непогоды
&amp;quot;Собираюсь повесить парочку людей&amp;quot;: президент Уганды впервые за 20 лет хочет применить смертную казнь

"Собираюсь повесить парочку людей": президент Уганды впервые за 20 лет…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.