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Экономика и финансы
УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 19:58
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Курс НБУ на 26 января: доллар – 28,74 грн, евро – 35,66 грн

Курс НБУ на 26 января: доллар – 28,74 грн, евро – 35,66 грн (6 новостей)

«Официальный курс доллара в пятницу составит 28,74 гривны»

Он утверждает, что постепенной стабилизации курса будет способствовать процесс увеличения экспорта украинской аграрной продукции, а также сезонное повышение спроса не продукцию украинских металлургов. Данилишин подчеркнул, что переговоры с МВФ на счет предоставления очередного транша продолжаются, однако необходимо выполнять дорожную карту по кредитованию.

В вопросе сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках программы расширенной макроэкономической помощи, а также необходимость получения кредитования от Европейского Союза существует определенный интерес для Украины. Ранее Петр Порошенко провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, где стороны договорились налаживать сотрудничество в сфере выполнения Украиной своих обязательств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

Курс гривны к доллару упал до 28,84 грн/$
Курс гривны к доллару упал до 28,84 грн/$

Обновлено в 19:11 В вопросе сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках программы расширенной макроэкономической помощи, а также необходимость получения кредитования от Европейского Союза существует определенный интерес для Украины. Ранее Петр Порошенко провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, где стороны договорились…

Обновлено в 19:58 Евро продолжает дорожать — покупали его в четверг по 35,20 гривны (+16 копеек по сравнению со средой), а продавали — по 35,83 гривны (+20 копеек).

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс НБУ на 26 января: доллар – 28,74 грн, евро – 35,66 грн»
Фото Глава Совета НБУ сказал, когда стабилизируется курс гривны
Фото Курс НБУ на 26 января: доллар – 28,74 грн, евро – 35,66 грн
Фото Гривна вновь потеряла позиции, а евро установил новый рекорд в курсах Нацбанка. Инфографика
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Фокус Фокус  ·  25.01.18, 18:14 Курс гривны стабилизируется в марте-апреле этого года. Об этом написал в Facebook глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. Стабилизации курса национальной валюты будет способствовать…
Канал 112 Канал 112  ·  25.01.18, 18:19 Национальный банк установил курс гривны касательно иностранных валют на пятницу, 26 января. По сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара упал на 12 коп. и составил 28,74 грн. Евровалюта подорожала…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.01.18, 18:33 Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне: – 100 долларов США – 2874.5248 гривны (-12,0119); – 100 евро – 3566.4229 гривны (+0,9728); – 10…
ТСН ТСН  ·  25.01.18, 18:38 Официальный курс доллара в пятницу составит 28,74 гривны.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.01.18, 19:58 Курс гривны относительно евро и доллара на наличном рынке 25 января, как и накануне, двигался в разные стороны – европейская валюта вновь подорожала, а вот "зеленый" второй день подряд теряет в цене.…
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