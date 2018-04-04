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Национальный банк установил курс гривны относительно иностранных валют на четверг, 5 апреля. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 коп. и составил 26,26 грн. Курс евро подешевел…

Доллар в четверг будет стоить 26,26 гривны.

Курс НБУ на 5 апреля: доллар – 26,26 грн, евро – 32,24 грн (2 новости) «Национальный банк установил курс гривны относительно иностранных валют на четверг, 5 апреля. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел…»

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