  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Курс НБУ на 5 апреля: доллар – 26,26 грн, евро – 32,24 грн
Экономика и финансы
ТСН ТСН ·
· Инфографика · Доллар · Нацбанк
Курс НБУ на 5 апреля: доллар – 26,26 грн, евро – 32,24 грн

Курс НБУ на 5 апреля: доллар – 26,26 грн, евро – 32,24 грн (2 новости)

«Национальный банк установил курс гривны относительно иностранных валют на четверг, 5 апреля. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел…»

Доллар в четверг будет стоить 26,26 гривны.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  04.04.18, 18:20 Национальный банк установил курс гривны относительно иностранных валют на четверг, 5 апреля. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 коп. и составил 26,26 грн. Курс евро подешевел…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
В Ощадбанке объяснили массовое закрытие отделений

В Ощадбанке объяснили массовое закрытие отделений
Нардеп Загорий задекларировал 89 патентов и 1,5 млн грн благотворительных пожертвований

Нардеп Загорий задекларировал 89 патентов и 1,5 млн грн благотворительных…
Курс НБУ на 5 апреля: доллар – 26,26 грн, евро – 32,24 грн

Курс НБУ на 5 апреля: доллар – 26,26 грн, евро…
Трамп признался, что США уже давно проиграли торговую войну с Китаем

Трамп признался, что США уже давно проиграли торговую войну с…
Исследование домохозяйств позволило сравнить цены на продукты в Украине и Польше

Исследование домохозяйств позволило сравнить цены на продукты в Украине и…
Завтра Евразийский союз повысит пошлины на жд колеса из Украины

Завтра Евразийский союз повысит пошлины на жд колеса из Украины
В Минсоцполитики обратились к пенсионерам с важным предупреждением

В Минсоцполитики обратились к пенсионерам с важным предупреждением
Минэнергоугля подняло цену на уголь госшахт

Минэнергоугля подняло цену на уголь госшахт
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Четыре правила, которые упростят жизнь молодым родителям. Блог Натальи Гаевской

Четыре правила, которые упростят жизнь молодым родителям. Блог Натальи Гаевской
Ученые доказали: макароны полезны для фигуры и их можно включать в диетическое меню

Ученые доказали: макароны полезны для фигуры и их можно включать…
В Черновцах водитель-беглец напал на девушку-патрульную - видео

В Черновцах водитель-беглец напал на девушку-патрульную - видео
НАБУ начало проверку финансирования Тимошенко на выборах диктатором Каддафи

НАБУ начало проверку финансирования Тимошенко на выборах диктатором Каддафи
В Николаеве военный снял свой суицид на телефон

В Николаеве военный снял свой суицид на телефон
Умер легендарный футболист «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Умер легендарный футболист «Челси» и «Манчестер Юнайтед»
В Черновцах виновники ДТП с матами напали на патрульную: видео 18+ (видео)

В Черновцах виновники ДТП с матами напали на патрульную: видео…
Депутаты стыдили антикоррупционеров за склоки, а те – оправдывались добросовестной работой

Депутаты стыдили антикоррупционеров за склоки, а те – оправдывались добросовестной…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.