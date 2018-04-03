  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Курс валют на 3 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Экономика и финансы
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 09:00
· Курс гривны · Банк · Доллар · Курс валют · Апрель · Национальный банк · Праздник
Курс валют на 3 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Курс валют на 3 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну (7 новостей)

«На вторник, 3 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,16 грн/$»

На вторник, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как европейская, так и американская валюта несколько упали в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 3 апреля цена американского доллара составит 26,16 гривны.

Заметим, что это на 14 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он в свою очередь также несколько потерял.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл

Так, европейская валюта подешевела на 18 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 2 апреля, и теперь она будет стоить 32,23 гривны.

Обновлено в 09:00 Золото – 346331,87 грн за 10 тройских унций (-1933,96 грн или -0,6%);

Обновлено в 09:00 Национальный банк установил курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 3 апреля. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 14 копеек и составил 26,16 грн. Об этом сообщается на сайте регулятора. Курс евро снизился на 18 копеек — до 32,23 грн. Российский рубль немного подешевел — 0,456 грн.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс валют на 3 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну»
Фото Курс валют на 3 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Фото Курс гривны к доллару укрепился до 26,16 грн/$
Фото Курс валют от НБУ: гривня укрепилась к доллару и евро
Фото НБУ понизил курс золота до 346,33 тыс. гривен за 10 унций
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 26,16 гривны за доллар
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  03.04.18, 06:47 Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 апреля установлены на таком уровне: 26,160960 грн за доллар; 32,232919 грн за евро; 0,456680 грн за российский…
Politeka Politeka  ·  03.04.18, 07:00 Курс валют на 3 апреля 2018 года: НБУ существенно укрепил гривну На вторник, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют. На сайте регулятора опубликованы такие цифры: 100 долларов…
Гордон Гордон  ·  03.04.18, 07:10 Курс гривны к доллару вырос на 15 копейки, к евро – на 18.Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 апреля.Курс гривны к доллару вырос на 15 копеек с…
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 07:55 На вторник, 3 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,16 грн/$.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  03.04.18, 09:00 Национальный банк Украины (НБУ) на 3 апреля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,6% до 346,33 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по…
Голос.UA Голос.UA  ·  03.04.18, 09:00 Национальный банк установил курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 3 апреля. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 14 копеек и составил 26,16 грн. Об этом сообщается…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Газпром подготовился к выплате полного штрафа Нафтогазу - СМИ

Газпром подготовился к выплате полного штрафа Нафтогазу - СМИ
Курс валют на 3 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Курс валют на 3 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну
&quot;Укрзализныця&quot; отложила запланированное повышение цен на билеты

"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты
Беларусь и Украина планируют увеличить товарооборот

Беларусь и Украина планируют увеличить товарооборот
Курс доллара на межбанке 2 апреля понизился до 26,19 гривен/доллар

Курс доллара на межбанке 2 апреля понизился до 26,19 гривен/доллар
Во Львове во вторник приостановят отопительный сезон

Во Львове во вторник приостановят отопительный сезон
ФГИ исключил облэнерго, ряд ТЭЦ, &quot;Турбоатом&quot; и ЗТМК из списков на приватизацию-2018

ФГИ исключил облэнерго, ряд ТЭЦ, "Турбоатом" и ЗТМК из списков…
Нацбанк планируют повысить лимит для финмониторинга

Нацбанк планируют повысить лимит для финмониторинга
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ровно изъяли около 55 кг янтаря-сырца

В Ровно изъяли около 55 кг янтаря-сырца
Украинская армия получит от США два патрульных катера Island

Украинская армия получит от США два патрульных катера Island
Маникюр 2018: неотразимые идеи весеннего дизайна для квадратной формы ногтей (Фото)

Маникюр 2018: неотразимые идеи весеннего дизайна для квадратной формы ногтей…
Опасная территория. Украина вошла в число самых заминированных стран

Опасная территория. Украина вошла в число самых заминированных стран
Украинцы за три месяца вывели валюты за рубеж, как за весь прошлый год

Украинцы за три месяца вывели валюты за рубеж, как за…
Не Луганск и не Донецк: Тымчук назвал города, на которые на самом деле целился Путин

Не Луганск и не Донецк: Тымчук назвал города, на которые…
У «Пошті Росії» знайшли винних, чому їхній дрон вбився об стіну

У «Пошті Росії» знайшли винних, чому їхній дрон вбився об…
На пороге одесской школы умерла старушка

На пороге одесской школы умерла старушка
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.