Курс валют на 3 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну (7 новостей) «На вторник, 3 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,16 грн/$»

На вторник, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как европейская, так и американская валюта несколько упали в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 3 апреля цена американского доллара составит 26,16 гривны.

Заметим, что это на 14 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он в свою очередь также несколько потерял.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл

Так, европейская валюта подешевела на 18 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 2 апреля, и теперь она будет стоить 32,23 гривны.

Обновлено в 09:00 Золото – 346331,87 грн за 10 тройских унций (-1933,96 грн или -0,6%);

Обновлено в 09:00 Национальный банк установил курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 3 апреля. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 14 копеек и составил 26,16 грн. Об этом сообщается на сайте регулятора. Курс евро снизился на 18 копеек — до 32,23 грн. Российский рубль немного подешевел — 0,456 грн.