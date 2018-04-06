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Экономика и финансы
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:22
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Курс валют на 6 апреля: гривна пошла резко вверх

Курс валют на 6 апреля: гривна пошла резко вверх (11 новостей)

«Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,5270 грн»

В пятницу, 6 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты значительно подешевели.

Согласно данным официального сайта НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, в пятницу доллар потерял в цене сразу 20 копеек. Таким образом, 6 апреля американская валюта стоит 26 гривен 6 копеек.

Тем временем европейская валюта подешевела еще больше, чем доллар – на 29 копеек. Следовательно, в пятницу курс евро составляет 31 гривну 95 копеек.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,3 грн / долл
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,3 грн / долл

Обновлено в 09:48 6 апреля НБУ установил официальный курс гривны установлен на уровне 26,06 грн/долл. Об этом сообщается на сайте регулятора. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 апреля установлены на таком уровне: 26,066537 грн за доллар; 31,957574…

Обновлено в 10:22 Российский рубль незначительно подешевел в продаже - 0,430-0,460 грн. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Курс валют на 6 апреля: гривна пошла резко вверх»
Фото Курс валют на 6 апреля: гривна пошла резко вверх
Фото Гривна к евро подорожала до 31,96 грн/€
Фото Курс валют от НБУ: евро и доллар подешевели
Фото Нацбанк ощутимо повысил курс гривни к евро и доллару
Фото Курс валют от НБУ: евро и доллар подешевели
Фото Наличный курс на 6 апреля: доллар – 25,90-26,20 грн, евро – 31,65-32,25 грн
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  06.04.18, 05:57 Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 апреля установлены на таком уровне: 26,066537 грн за доллар; 31,957574 грн за евро; 0,452700 грн за российский…
Politeka Politeka  ·  06.04.18, 07:00 Курс валют на 6 апреля 2018 года: доллар и евро существенно подешевели. На пятницу, 6 апреля, Нацбанк Украины установил официальные курсы валют. Перед Пасхальными праздниками курс гривны традиционно вырос.…
Гордон Гордон  ·  06.04.18, 07:09 Курс гривны к доллару вырос на 19 копеек, к евро – на 28.Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 6 апреля.Курс гривны к доллару вырос на 19 копеек с…
Новое Время Новое Время  ·  06.04.18, 07:55 На пятницу, 6 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,06 грн/$.
Vgorode Харьков Vgorode Харьков  ·  06.04.18, 08:20 С добрым утром, Харьков! Сегодня на календаре — 6 апреля, пятница, и целый день Vgorode будет держать вас в курсе событий: теплой ли будет погода в Харькове сегодня, что происходит с курсами валют и ценами…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  06.04.18, 08:37 Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,5270 грн.
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 08:43 Национальный банк Украины на пятницу, 6 апреля, укрепил официальный курс гривни на 20 копеек – до 26,0665 грн за доллар против 26,2631 грн за доллар в четверг.
Голос.UA Голос.UA  ·  06.04.18, 09:48 6 апреля НБУ установил официальный курс гривны установлен на уровне 26,06 грн/долл. Об этом сообщается на сайте регулятора. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные…
Канал 112 Канал 112  ·  06.04.18, 10:22 Средний курс доллара в банках в пятницу, 6 апреля, составляет 26,90-26,20 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке подешевел на 11 коп., а в продаже - на 10 коп.  Евро в покупке подешевел…
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