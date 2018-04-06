Курс валют на 6 апреля: гривна пошла резко вверх

В пятницу, 6 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты значительно подешевели.
Согласно данным официального сайта НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, в пятницу доллар потерял в цене сразу 20 копеек. Таким образом, 6 апреля американская валюта стоит 26 гривен 6 копеек.
Тем временем европейская валюта подешевела еще больше, чем доллар – на 29 копеек. Следовательно, в пятницу курс евро составляет 31 гривну 95 копеек.
Обновлено в 09:48 6 апреля НБУ установил официальный курс гривны установлен на уровне 26,06 грн/долл. Об этом сообщается на сайте регулятора. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 апреля установлены на таком уровне: 26,066537 грн за доллар; 31,957574…
Обновлено в 10:22 Российский рубль незначительно подешевел в продаже - 0,430-0,460 грн.