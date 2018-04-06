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Курс валют на 6 апреля: гривна пошла резко вверх (11 новостей) «Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,5270 грн»

В пятницу, 6 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты значительно подешевели.

Согласно данным официального сайта НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, в пятницу доллар потерял в цене сразу 20 копеек. Таким образом, 6 апреля американская валюта стоит 26 гривен 6 копеек.

Тем временем европейская валюта подешевела еще больше, чем доллар – на 29 копеек. Следовательно, в пятницу курс евро составляет 31 гривну 95 копеек.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,3 грн / долл

Обновлено в 09:48 6 апреля НБУ установил официальный курс гривны установлен на уровне 26,06 грн/долл. Об этом сообщается на сайте регулятора. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 апреля установлены на таком уровне: 26,066537 грн за доллар; 31,957574…

Обновлено в 10:22 Российский рубль незначительно подешевел в продаже - 0,430-0,460 грн.