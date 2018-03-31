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Курсанты предотвратили распространение пожара в Одесской морской академии

Курсанты предотвратили распространение пожара в Одесской морской академии (4 новости)

«Возможной причиной пожара стало возгорание матрасов, складированных в подвале»

30 марта в 04:24 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Toyota Land Cruiser Prado».

ФОТО К НОВОСТИ: «Курсанты предотвратили распространение пожара в Одесской морской академии»
Фото Спасатели ликвидировали возгорание машины в Шевченковском районе
Фото В Одесской морской академии ночью произошел пожар
Фото Спасатели ликвидировали пожар в Одесской морской академии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Первый городской Первый городской  ·  31.03.18, 14:00 Пожар начался сегодня в районе 03:00 в одном из корпусов Института ВМС. Первыми запах гари почувствовали курсанты из наряда дежурной службы, сообщает пресс-центр Командования ВСУ.
Униан Униан  ·  31.03.18, 14:48 По предварительным данным, причиной задымления стало возгорание матрасов в подвале.
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 15:10 Возможной причиной пожара стало возгорание матрасов, складированных в подвале.
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Курсанты предотвратили распространение пожара в Одесской морской академии

Курсанты предотвратили распространение пожара в Одесской морской академии
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