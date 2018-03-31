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По предварительным данным, причиной задымления стало возгорание матрасов в подвале.

Пожар начался сегодня в районе 03:00 в одном из корпусов Института ВМС. Первыми запах гари почувствовали курсанты из наряда дежурной службы, сообщает пресс-центр Командования ВСУ.

ФОТО К НОВОСТИ : «Курсанты предотвратили распространение пожара в Одесской морской академии»

ФОТО К НОВОСТИ : «Курсанты предотвратили распространение пожара в Одесской морской академии»

30 марта в 04:24 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Toyota Land Cruiser Prado».

Курсанты предотвратили распространение пожара в Одесской морской академии (4 новости) «Возможной причиной пожара стало возгорание матрасов, складированных в подвале»

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