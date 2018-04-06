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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 19:47
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Курсы валют в Украине на вторник, 10 апреля

Курсы валют в Украине на вторник, 10 апреля (6 новостей)

«Эксперты говорят о продолжении снижения курса американской валюты»

Национальный банк Украины на 10 апреля 2018 года укрепил курс гривны почти на 4 копейки до 26,02 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 6 апреля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2602,6968гривны (-3,9569);

– 100 евро – 3184,1393 гривны (-11,6181);

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,3 грн / долл
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,3 грн / долл

– 10 российских рублей – 4,5004 гривны (-0,0266).

Курс доллара на межбанке в продаже 6 апреля понизился на 2 копейки до 26,02 грн/долл, курс в покупке понизился на 3 копейки – до 25,98 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 39 копеек - до 31,92 грн/евро.

Ранее сообщалось, что в марте украинцы в пять раз увеличили продажу валюты. При этом банки продали населению валюту на эквивалент $715,8 млн, а купили – на $820,7 млн.

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Обновлено в 19:40 Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Обновлено в 19:47 До конца 2018 года курс доллара составит 29,15 грн/долл., в конце 2019 – 30,42 грн/долл. А в конце 2020 – 32 грн/долл.

ФОТО К НОВОСТИ: «Курсы валют в Украине на вторник, 10 апреля»
Фото Курс НБУ на 10 апреля: доллар – 26,02 грн, евро – 31,84 грн
Фото Курсы валют в Украине на вторник, 10 апреля
Фото Курс валют на 10 апреля: гривна выросла перед Пасхой
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.04.18, 14:40 Эксперты говорят о продолжении снижения курса американской валюты.
Канал 112 Канал 112  ·  06.04.18, 17:54 Национальный банк установил курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 10 апреля. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 4 коп. и составил 26,02 грн. Курс евро подешевел…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  06.04.18, 18:09 Национальный банк Украины по состоянию на 10 апреля 2018 года укрепил курс гривны до 26,03 грн за доллар...
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.04.18, 19:40 Курс гривны относительно евро и доллара 6 апреля на наличном рынке, как и в предыдущие дни, продолжил расти. Так, европейская валюта подешевела сразу на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные сайта…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.04.18, 19:47 До конца 2018 года курс доллара составит 29,15 грн/долл., в конце 2019 – 30,42 грн/долл. А в конце 2020 – 32 грн/долл.
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