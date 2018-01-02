L`Equipe назвал символическую сборную 2017 года

Французское издание L'Equipe опубликовало состав символической футбольной сборной года. Сначала журналисты отобрали кандидатов на каждую позицию, а затем свой выбор сделали болельщики. В голосовании приняли участие около 150 тысяч человек.
Одиннадцатка лучших выглядит следующим образом:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Ювентус).
Защитники: Дани Алвес (Ювентус/ПСЖ), Серхио Рамос (Реал), Самуэль Юмтити (Барселона), Марсело (Реал).
Центральные полузащитники: Лука Модрич (Реал), Н’Голо Канте (Челси).
Фланговые полузащитники/нападающие: Лионель Месси (Барселона), Неймар (Барселона/ПСЖ).
Центральные нападающие: Эдинсон Кавани (ПСЖ), Криштиану Роналду (Реал).
Ранее сообщалось, что Месси обогнал Роналду в рейтинге лучших игроков года по версии Marca.