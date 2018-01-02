L`Equipe назвал символическую сборную 2017 года

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Французское издание L'Equipe опубликовало состав символической футбольной сборной года. Сначала журналисты отобрали кандидатов на каждую позицию, а затем свой выбор сделали болельщики. В голосовании приняли участие около 150 тысяч человек.

Одиннадцатка лучших выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Ювентус).

Защитники: Дани Алвес (Ювентус/ПСЖ), Серхио Рамос (Реал), Самуэль Юмтити (Барселона), Марсело (Реал).

"До сих пор не могу спокойно проезжать по тому перекрестку".…

Центральные полузащитники: Лука Модрич (Реал), Н’Голо Канте (Челси).

Фланговые полузащитники/нападающие: Лионель Месси (Барселона), Неймар (Барселона/ПСЖ).

Центральные нападающие: Эдинсон Кавани (ПСЖ), Криштиану Роналду (Реал).

Ранее сообщалось, что Месси обогнал Роналду в рейтинге лучших игроков года по версии Marca.