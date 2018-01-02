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L`Equipe назвал символическую сборную 2017 года

L`Equipe назвал символическую сборную 2017 года (4 новости)

«Место нашлось сразу четверым игрокам «Реала»»

Французское издание L'Equipe опубликовало состав символической футбольной сборной года. Сначала журналисты отобрали кандидатов на каждую позицию, а затем свой выбор сделали болельщики. В голосовании приняли участие около 150 тысяч человек.

Одиннадцатка лучших выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Ювентус). 

Защитники: Дани Алвес (Ювентус/ПСЖ), Серхио Рамос (Реал), Самуэль Юмтити (Барселона), Марсело (Реал). 

"До сих пор не могу спокойно проезжать по тому перекрестку".…

Центральные полузащитники: Лука Модрич (Реал), Н’Голо Канте (Челси). 

Фланговые полузащитники/нападающие: Лионель Месси (Барселона), Неймар (Барселона/ПСЖ). 

Центральные нападающие: Эдинсон Кавани (ПСЖ), Криштиану Роналду (Реал).

Ранее сообщалось, что Месси обогнал Роналду в рейтинге лучших игроков года по версии Marca.

ФОТО К НОВОСТИ: «L`Equipe назвал символическую сборную 2017 года»
Фото Баскетбол. Украинец попал в символическую сборную года чемпионата Испании
Фото L'Equipe назвала символическую сборную 2017 года
Фото L`Equipe назвал символическую сборную 2017 года
Фото L'Equipe назвал символическую сборную 2017 года
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Телеграф Телеграф  ·  02.01.18, 20:56 Украинский центровой “Обрадойро” Артем Пустовой попал в символическую сборную года чемпионата Испании по статистическим показателям.
Sport.ua Sport.ua  ·  02.01.18, 22:28 В команде года 4 представителя «Реала», 3 игрока «Барселоны», по двое из ПСЖ и «Ювентуса»
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  02.01.18, 22:51 Место нашлось сразу четверым игрокам «Реала»
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