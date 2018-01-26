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Общество
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 19:44
· Граница · Студент
Л. Гриневич: Принятый в 2014 году Закон «О высшем образовании» сейчас уже устарел и требует изменений

Л. Гриневич: Принятый в 2014 году Закон «О высшем образовании» сейчас уже устарел и требует изменений (7 новостей)

«Университеты приглашают участвовать в подготовке изменений»

Повышение требований к качеству образования и обеспечение качества образования позволит остановить отток студентов в зарубежные вузы.

Обновлено в 19:17 «В течение этого года мы будем работать над изменениями закона „О высшем образовании“. Приглашаем университеты участвовать в подготовке изменений», — отмечает министр.

Обновлено в 19:44 Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что закон о высшем образовании устаревает, и в 2020 году министерство начнет разработку новой его редакции. Об этом она сказала во время заседания коллегии Минобразования в пятницу, 26 января, в Киеве, передает zaxid.net «В 2018 году мы выдадим прогноз развития образования в Украине в части профессиональной передвищой, высшего образования и образования взрослых. В 2019 году - разработка стратегии развития высшего образования до 2025 года. И в 2020 году - подготовка проекта новой редакции закона Украины о высшем образовании», - сказала она и объяснила, что, в отличие от законодательства США и других старых демократий, нормативно-правовые акты в Украине слишком детализированы, а Закон о высшем образовании 2014 года драматически стареет. В то же время министр отметила, что не все университеты были готовы перейти от прямого контроля государства к практике независимой экспертной оценки их деятельности, как это предусматривает закон о высшем образовании. «Сегодня, когда Министерство образования отменило ряд своих приказов для дебюрократизации высшего образования, что сделали много университетов решениями своих ученых? Бюрократизують процесс в своем университете, требуя от преподавателей кипы бумаг, которые давно уже никому не нужны в европейских и других ведущих университетах мира», - сказала она. Лилия Гриневич заявила, что три года имплементации закона о высшем образовании показали, что финансовая автономия университетов остается заложником бюджетного законодательства. Широкая автономия университетов усилила разрыв между ведущими вузами и «другими». «Первые воспользовались случаем – ввели новые образовательные программы, привлекли работодателей, вошли в международные проекты, научились разумно планировать образовательный процесс, занялись коммерциализацией собственных научных исследований, пытаясь создавать конкуренцию на рынке образовательных услуг.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  26.01.18, 15:46 Министр образования, в частности, отметила интеграцию в европейское пространство высшего образования и научных исследований.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.01.18, 15:57 Университеты приглашают участвовать в подготовке изменений.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.01.18, 16:48 «Закон «О высшем образовании», принятый в 2014-м, открыл много новых возможностей для системы. Но, как оказалось, не все университеты были готовы к переходу от прямого контроля государства к практике…
iPress iPress  ·  26.01.18, 18:15 Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявила, що закон про вищу освіту застаріває, і в 2020 році розпочнуть розробку нової редакції.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  26.01.18, 19:17 Принятый в 2014 году закон «О высшем образовании» внедрил важные для системы образования новации, однако, на сегодня он уже устарел и требует изменений. Об этом…
Голос.UA Голос.UA  ·  26.01.18, 19:44 Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что закон о высшем образовании устаревает, и в 2020 году министерство начнет разработку новой его редакции. Об этом она сказала во время заседания…
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