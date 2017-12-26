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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 23:55
· Договоренность · Министр иностранных дел
Лавров и Тиллерсон по телефону обсудили Украину, Сирию и КНДР

Лавров и Тиллерсон по телефону обсудили Украину, Сирию и КНДР (13 новостей)

«Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон подтвердили важность двустороннего канала консультаций по Донбассу»

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили ситуацию в Украине, в том числе выполнение достигнутых в Минске (Белоруссия) договоренностей. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что во вторник они провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, в котором обсудили, в частности, конфликт в Сирии.

"Затрагивались другие международные темы, в том числе ситуация на Украине в контексте выполнения "минских договоренностей". Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе контактной группы и "нормандского формата", - сказано в сообщении.

Тиллерсон и Лавров договорились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности.

Генсек ООН приветствует договоренность о прекращении огня на востоке Украины
Генсек ООН приветствует договоренность о прекращении огня на востоке Украины

Обновлено в 23:47 Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.Во время беседы представители РФ и США затронули тему минских соглашений."Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и "нормандского формата", - сообщил…

Обновлено в 23:55

ФОТО К НОВОСТИ: «Лавров и Тиллерсон по телефону обсудили Украину, Сирию и КНДР»
Фото Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Донбасс и КНДР
Фото Тиллерсон и Лавров обсудили Северную Корею, Сирию и Украину
Фото Тиллерсон и Лавров обсудили ситуацию в Украине и выполнение минских договоренностей
Фото Лавров и Тиллерсон обсудили Украину
Фото Лавров и Тиллерсон обсудили Украину
Фото Тиллерсон и Лавров обсудили ситуацию в Украине
Фото Лавров и Тиллерсон поговорили по телефону об Украине, КНДР и Сирии
Фото Тиллерсон и Лавров в телефонном разговоре обсудили Украину, Сирию и КНДР
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Телеграф Телеграф  ·  26.12.17, 19:22 Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон подтвердили важность двустороннего канала консультаций по Донбассу.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.12.17, 21:41 Глава российского МИД Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, телефонный разговор…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  26.12.17, 21:48 Глава российского МИД Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, телефонный разговор…
Фокус Фокус  ·  26.12.17, 21:50 Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили ситуацию в Украине, в том числе выполнение достигнутых в Минске (Белоруссия) договоренностей. Об этом говорится…
Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.17, 22:30 Министра иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили конфликт в Украине.
Хвиля Хвиля  ·  26.12.17, 22:49 Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон поговорили по телефону и обсудили ряд внешнеполитических вопросов, касающихся КНДР, Сирии и Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.…
Гордон Гордон  ·  26.12.17, 23:43 Беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона состоялась по инициативе американской стороны, сообщили в российском МИД.Министр иностранных дел…
РБК Украина РБК Украина  ·  26.12.17, 23:45 Во вторник, 26 декабря, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в МИД РФ.В частности,…
Facenews Facenews  ·  26.12.17, 23:47 Глава российского МИД Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, телефонный разговор…
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