Лавров и Тиллерсон по телефону обсудили Украину, Сирию и КНДР (13 новостей) «Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон подтвердили важность двустороннего канала консультаций по Донбассу»

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили ситуацию в Украине, в том числе выполнение достигнутых в Минске (Белоруссия) договоренностей. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что во вторник они провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, в котором обсудили, в частности, конфликт в Сирии.

"Затрагивались другие международные темы, в том числе ситуация на Украине в контексте выполнения "минских договоренностей". Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе контактной группы и "нормандского формата", - сказано в сообщении.

Тиллерсон и Лавров договорились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности.

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Обновлено в 23:47 Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.Во время беседы представители РФ и США затронули тему минских соглашений."Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и "нормандского формата", - сообщил…

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