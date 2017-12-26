Лавров и Тиллерсон по телефону обсудили Украину, Сирию и КНДР

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили ситуацию в Украине, в том числе выполнение достигнутых в Минске (Белоруссия) договоренностей. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Отмечается, что во вторник они провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, в котором обсудили, в частности, конфликт в Сирии.
"Затрагивались другие международные темы, в том числе ситуация на Украине в контексте выполнения "минских договоренностей". Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе контактной группы и "нормандского формата", - сказано в сообщении.
Тиллерсон и Лавров договорились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности.
Обновлено в 23:47 Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.Во время беседы представители РФ и США затронули тему минских соглашений."Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и "нормандского формата", - сообщил…
Обновлено в 23:55