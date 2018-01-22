Лавров поделился мнением, почему Трамп подписал закон об оружии для Украины

Российский дипломат озвучил дальнейшие планы Москвы по ситуации на востоке Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверен, что принятый Верховной Радой закон о деоккупации Донбасса якобы перечеркивает Минские соглашения, а Москва продолжает настаивать на амнистии для боевиков, особом статусе и выборах на востоке Украины. Об это он рассказал в интервью российским СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.
По его мнению, закон о реинтеграции Донбасса с юридической точки зрения якобы перечеркивает Минские договоренности.
"Мы будем добиваться того, чтобы все, что записано в Минских договоренностях, выполнялось. Попытки "сбить прицел" и увести эти дискуссии в сторону, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать пакет (амнистия боевиков, особый статус, выборы, на чем настаивает РФ – ред.), который честный, под которым подписался президент Порошенко и лидеры (боевиков) Донецка и Луганска", – заявил Лавров.
Стоит отметить, что, как заявлял ранее президент Украины, под Минскими соглашениями есть подпись Путина. Порошенко говорил, что мир в Украине не может наступить из-за невыполнения Россией своих обязательств.
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