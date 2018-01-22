Лавров поделился мнением, почему Трамп подписал закон об оружии для Украины

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Российский дипломат озвучил дальнейшие планы Москвы по ситуации на востоке Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверен, что принятый Верховной Радой закон о деоккупации Донбасса якобы перечеркивает Минские соглашения, а Москва продолжает настаивать на амнистии для боевиков, особом статусе и выборах на востоке Украины. Об это он рассказал в интервью российским СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

По его мнению, закон о реинтеграции Донбасса с юридической точки зрения якобы перечеркивает Минские договоренности.

"Мы будем добиваться того, чтобы все, что записано в Минских договоренностях, выполнялось. Попытки "сбить прицел" и увести эти дискуссии в сторону, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать пакет (амнистия боевиков, особый статус, выборы, на чем настаивает РФ – ред.), который честный, под которым подписался президент Порошенко и лидеры (боевиков) Донецка и Луганска", – заявил Лавров.

Стоит отметить, что, как заявлял ранее президент Украины, под Минскими соглашениями есть подпись Путина. Порошенко говорил, что мир в Украине не может наступить из-за невыполнения Россией своих обязательств.

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