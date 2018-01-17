Легендарный бразилец Роналдиньо завершил карьеру футболиста в 37 лет (4 новости и 1 видео) «Легендарный спортсмен бразильского происхождения Роналдиньо сделал официальное заявление о завершении карьеры»

Известный бразильский футболист, обладатель «Золотого мяча» Рональдиньо официально завершил свою игровую карьеру. Об этом информирует FootballUA.

37-летний Роберто де Ассиш, брат и агент Роналдиньо заявил журналистам, что легендарный уроженец Бразилии решил повесить свои бутсы на гвоздь.

«Роналдиньо решил завершить карьеру профессионального футболиста. Конец», - заявил он.

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«Не исключено, что после чемпионата мира в 2018 году мы придумаем нечто оригинальное. Возможно, сделаем матч с бразильской сборной», - отмечает де Ассиш.

В последний раз бывший игрок Барселоны и Милана был на поле в официальном мачте в сентябре 2015 года.