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Легендарный футболист возглавил сборную-сенсацию Евро-2016

Легендарный футболист возглавил сборную-сенсацию Евро-2016 (2 новости)

«Легендарный экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса»

Экс-полузащитник «МЮ» поведет валлийцев на Евро-2020.

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Апостроф Апостроф  ·  15.01.18, 11:23 Легендарный экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса.
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Легендарный футболист возглавил сборную-сенсацию Евро-2016

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