Легкие деньги: как заработать в новогоднюю ночь (9 новостей) «Украина окажется между действием циклона в Европе и восточного антициклона»

За неделю до Нового года службы такси столицы повысили цены на 5-10%. В новогоднюю ночь к базовому тарифу добавят 100%.

"Как правило повышенный тариф действует не только в новогоднюю ночь, а еще с обеда 31 декабря и до конца дня 2 января. Однако в этом году на рынке появились Uber и Yandex с автоматизированным расчетом стоимости и коэффициентами, которые серьезно влияют на рынок. Поэтому сильно завышать или занижать тарифы не получится", - рассказал глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, пишут "Вести".

В то же время в службах такси еще не имеют согласованных тарифов. Так, в "Абсолют" сообщили, что еще не решили, как вырастут тарифы в праздничные дни. Однако в новогоднюю ночь стоит ожидать подорожания вдвое.

"В новогоднюю ночь стоимость такси вырастет вдвое. А 2 января, скорее всего, будет действовать полуторный тариф. Но когда включится повышенный тариф, мы не знаем", - говорит оператор службы такси "Панда".

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В Uber отметили, что их сервис автоматически поднимает коэффициент цены для привлечения большего количества водителей в районы, где количество заказов превышает количество доступных автомобилей.

Частник Александр Новиков, который долгое время работал в официальных таксопарках, в новогоднюю ночь рассчитывает заработать не менее $ 400.

Стоимость проезда в такси с начала осени выросла на 5% из-за подорожания топлива. Однако из-за подорожания топлива рост стоимости услуг не покрывает увеличение расходов.

Обновлено в 12:20 Как известно, период новогодних и рождественских праздников не только заряжает позитивом и радостью, но часто является непомерной нагрузкой для человека, поэтому некоторым приходиться выходить из ежегодного праздничного этапа своей жизни до конца января (а если вы с размахом привыкли отмечать…

Обновлено в 12:25 Столичные службы такси рассказали, во сколько может обойтись поездка в предновогоднюю неделю. Об этом сообщают "Вести". В течение недели к обычному тарифу прибавится 5-10% стоимости поездки, а в ночь на 1 января и вовсе повысятся на все 100%. Правда, еще не все компании-перевозчики согласовали свои тарифы, потому как в этом году появились их главные конкуренты - мобильные приложения с автоматизированным расчетом стоимости. Но в любом случае будьте готовы заплатить вдвойне, если решили прокатиться на такси в новогоднюю ночь. СМОТРИ ЕЩЕ: Новый Год без гаджетов Выбираем самую красивую районную елку. Голосование