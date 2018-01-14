Лениться не выйдет: в школах придумали, как «побороть» корь (10 новостей) «В городе детям без прививок закрыли доступ к школам»

В Одессе пришли к решению проблемы, что делать с детьми, которых с 22 января не будут пускать в учебные заведения из-за отсутствия прививок от кори Как сообщила директор местного департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич, лениться у школьников не выйдет — дети без прививок будут изучать материал онлайн. Буйневич говорит, с такой инициативой выступили ... Источник: Политека.

Обновлено в 23:48 С 15 января в одесских школах начнут внедрять практику видеоуроков для детей, которых с 22 января не будут допускать к школьным занятиям из-за отсутствия прививок от кори.

Обновлено в 23:59 Проверять знания будут через контрольные работы. Если проблемная ситуация с корью затянется, то дети смогут приходить в специально отведенные классы, где будут проводить кварцевание, и там сдавать работы.