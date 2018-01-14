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Politeka Politeka · · Обновлено в 23:59
· Школа · Учебное заведение · Январь · Ребенок
Лениться не выйдет: в школах придумали, как «побороть» корь

Лениться не выйдет: в школах придумали, как «побороть» корь (10 новостей)

«В городе детям без прививок закрыли доступ к школам»

В Одессе пришли к решению проблемы, что делать с детьми, которых с 22 января не будут пускать в учебные заведения из-за отсутствия прививок от кори Как сообщила директор местного департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич, лениться у школьников не выйдет — дети без прививок будут изучать материал онлайн. Буйневич говорит, с такой инициативой выступили ... Источник: Политека.

Обновлено в 23:48 С 15 января в одесских школах начнут внедрять практику видеоуроков для детей, которых с 22 января не будут допускать к школьным занятиям из-за отсутствия прививок от кори.

Обновлено в 23:59 Проверять знания будут через контрольные работы. Если проблемная ситуация с корью затянется, то дети смогут приходить в специально отведенные классы, где будут проводить кварцевание, и там сдавать работы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Лениться не выйдет: в школах придумали, как «побороть» корь»
Фото Лениться не выйдет: в школах придумали, как «побороть» корь
Фото Лениться не выйдет: в школах придумали, как «побороть» корь
Фото В горсовете Одессы заявили, что не привитые от кори дети получат возможность учиться онлайн
Фото В Одессе не привитых от кори детей будут учить онлайн
Фото Корь в Одессе: власти предлагают обучать детей с помощью дистанционных видеоуроков
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Фото В некоторых школах Одессы из-за кори введут видеоуроки
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  14.01.18, 17:25 Ряд одесских школ уже со следующей недели начнет внедрять практику видеоуроков для детей, которых с 22 января не допустят к школьным занятиям из-за отсутствия прививок от кори
Украинская правда Украинская правда  ·  14.01.18, 20:35 С 15 января в одесских школах начнут внедрять практику видеоуроков для детей, которых с 22 января не будут допускать к школьным занятиям из-за отсутствия прививок от кори.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.01.18, 21:29 Дети, не имеющие прививок, и которых не допускают к обучению в школах Одессы, будут учиться дома. С 15 января в одесских школах начнут внедрять практику видеоуроков. Об этом пишет издание "Думская" со…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  14.01.18, 21:35 Учителя в Одессе  будут вести уроки для виртуальной аудитории, которые потом можно будет посмотреть онлайн. В городе с 22 января не допустят к школьным занятиям детей, не привитых от кори.В ряде…
ТСН ТСН  ·  14.01.18, 23:04 В городе детям без прививок закрыли доступ к школам.
Канал 112 Канал 112  ·  14.01.18, 23:42 Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич заявила о том, что в ряде школ города со следующей недели начнут внедрять практику видеоуроков для детей, которых с 22 января…
Сегодня Сегодня  ·  14.01.18, 23:48 В свою очередь родители непривитых детей, несогласные с решение комиссии ТЭБ исполкома горсовета, планируют направить письменные жалобы в госорганы.С 15 января в одесских школах начнут внедрять практику…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  14.01.18, 23:59 В нескольких школах Одессы с начала недели начнут проводить видеоуроки для детей, которые с 22 января не смогут посещать занятия из-за отсутствия прививок от кори. Об этом сообщает Думская. С инициативой…
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