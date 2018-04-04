  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Лещенко - Холодницкий: Лучше за свою квартиру отвечайте, которая почему-то оказалась в доме застройщика, которого вы отмазывали. ВИДЕО
Политика
Гордон Гордон ·
· БПП · Квартира · Райсуд
Лещенко - Холодницкий: Лучше за свою квартиру отвечайте, которая почему-то оказалась в доме застройщика, которого вы отмазывали. ВИДЕО

Лещенко - Холодницкий: Лучше за свою квартиру отвечайте, которая почему-то оказалась в доме застройщика, которого вы отмазывали. ВИДЕО (3 новости)

«Сергей Лещенко считает, что тема приобретения им квартиры стала универсальной отмазкой для отвлечения внимания от более важных проблем в Украине»

Нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, что Печерский райсуд Киева не нашел нарушений при покупке нардепом квартиры в центре Киева.Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко в Верховной Раде заявил, что квартира руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого находится в доме застройщика, разговор с которым зафиксирован во время прослушки кабинета прокурора. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Для меня огромная честь, что моя квартира стала большой отмазкой. Два года, в стране война не завершена, экономика падает, люди массово эмигрируют на заработки. А они вам суют в лицо мою квартиру как универсальную расписку в том, что являются политическими импотентами и корурпционерами. Что касается моей квартиры, Печерский суд поставил там точку, не найдя ни одного нарушения. А апелляция ввела это решение в силу. Генпрокуратура закрыла статью из-за отсутствия события и состава преступления. Лучше за свою квартиру отвечайте, которая оказалась именно в том доме, застройщика которого вы отмазывали. Почему-то случайно так произошло, что вы живете именно там, где этот застройщик пытался дать взятку министру здравоохранения", - сказал депутат.

6 сентября 2016 года появилась информация, что Лещенко купил новую квартиру площадью около 200 м² в центре Киева за 7,5 млн грн.

В ответ Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, поэтому он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013 2014 годах задекларировал более $100 тыс. дохода. По словам депутата, половину суммы на покупку квартиры он занял у Алены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины диджея Анастасии Топольской, которая позднее сообщила, что ее гонорары колеблются от 2 до 7 тыс. евро.

Кандидат от БПП на пост омбудсмена снял свою кандидатуру
Кандидат от БПП на пост омбудсмена снял свою кандидатуру

Национальное антикоррупционное бюро Украины в ходе информационно-аналитической проверки не выявило фактов незаконности источников приобретения Лещенко квартиры, однако нашло ряд других административных нарушений.

Сегодня Холодницкий заявил, что согласно анализу доходов и расходов, Лещенко не мог позволить купить квартиру в центре Киева за $350 тыс. Он отметил, что в Единый реестр досудебных расследований были внесены данные о покупке Лещенко квартиры.

НАБУ сегодня опубликовало записи прослушки кабинета Холодницкого. Один из записанных разговоров был между Холодницким и застройщиком дома, квартиру из которого хотели предложить и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в качестве взятки.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 13:48 Сергей Лещенко считает, что тема приобретения им квартиры стала универсальной "отмазкой" для отвлечения внимания от более важных проблем в Украине.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 13:48 Сергей Лещенко считает, что тема приобретения им квартиры стала универсальной "отмазкой" для отвлечения внимания от более важных проблем в Украине.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
В Раде зарегистрирован альтернативный законопроект &quot;О валюте&quot;

В Раде зарегистрирован альтернативный законопроект "О валюте"
&quot;В моем автомобиле нашли закладку на взрывчатку&quot;, - Вера Савченко

"В моем автомобиле нашли закладку на взрывчатку", - Вера Савченко
Агрохолдинг &quot;Авангард&quot; сделал заявление касательно действий САП и Холодницкого

Агрохолдинг "Авангард" сделал заявление касательно действий САП и Холодницкого
Фомин: Зачем Геращенко срывает обмен и  подставляет президента?

Фомин: Зачем Геращенко срывает обмен и подставляет президента?
В России остаются 37 украинских дипломатов

В России остаются 37 украинских дипломатов
Лещенко - Холодницкий: Лучше за свою квартиру отвечайте, которая почему-то оказалась в доме застройщика, которого вы отмазывали. ВИДЕО

Лещенко - Холодницкий: Лучше за свою квартиру отвечайте, которая почему-то…
ЕБРР в 2018г намерен реализовать 25-30 новых проектов финансирования в Украине

ЕБРР в 2018г намерен реализовать 25-30 новых проектов финансирования в…
Боднар считает, что за инцидентом с сожжением флага у посольства Польши стоят российские спецслужбы

Боднар считает, что за инцидентом с сожжением флага у посольства…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Одесской области погиб пограничник

В Одесской области погиб пограничник
После боя с Поветкиным Прайсу на лицо наложили больше 40 швов

После боя с Поветкиным Прайсу на лицо наложили больше 40…
СМИ: минимум четверо министров в Кабмине Гройсмана могут лишиться должностей

СМИ: минимум четверо министров в Кабмине Гройсмана могут лишиться должностей
Караваев: «Барселона» выиграет «Рому» со счетом 2:0»

Караваев: «Барселона» выиграет «Рому» со счетом 2:0»
Российских дипломатов не допустят к команде арестованного судна &amp;quot;Норд&amp;quot;

Российских дипломатов не допустят к команде арестованного судна "Норд"
Под Харьковом затопило тренировочную базу &amp;quot;Металлиста&amp;quot;

Под Харьковом затопило тренировочную базу "Металлиста"
Умер бывший футболист &amp;quot;Челси&amp;quot; и &amp;quot;Манчестер Юнайтед&amp;quot;

Умер бывший футболист "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
Гребенщиков объяснил украинцам свои слова о гастролях в Луганске и Крыму

Гребенщиков объяснил украинцам свои слова о гастролях в Луганске и…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.