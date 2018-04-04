Лещенко - Холодницкий: Лучше за свою квартиру отвечайте, которая почему-то оказалась в доме застройщика, которого вы отмазывали. ВИДЕО (3 новости) «Сергей Лещенко считает, что тема приобретения им квартиры стала универсальной отмазкой для отвлечения внимания от более важных проблем в Украине»

Нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, что Печерский райсуд Киева не нашел нарушений при покупке нардепом квартиры в центре Киева.Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко в Верховной Раде заявил, что квартира руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого находится в доме застройщика, разговор с которым зафиксирован во время прослушки кабинета прокурора. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Для меня огромная честь, что моя квартира стала большой отмазкой. Два года, в стране война не завершена, экономика падает, люди массово эмигрируют на заработки. А они вам суют в лицо мою квартиру как универсальную расписку в том, что являются политическими импотентами и корурпционерами. Что касается моей квартиры, Печерский суд поставил там точку, не найдя ни одного нарушения. А апелляция ввела это решение в силу. Генпрокуратура закрыла статью из-за отсутствия события и состава преступления. Лучше за свою квартиру отвечайте, которая оказалась именно в том доме, застройщика которого вы отмазывали. Почему-то случайно так произошло, что вы живете именно там, где этот застройщик пытался дать взятку министру здравоохранения", - сказал депутат.

6 сентября 2016 года появилась информация, что Лещенко купил новую квартиру площадью около 200 м² в центре Киева за 7,5 млн грн.

В ответ Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, поэтому он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013 2014 годах задекларировал более $100 тыс. дохода. По словам депутата, половину суммы на покупку квартиры он занял у Алены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины диджея Анастасии Топольской, которая позднее сообщила, что ее гонорары колеблются от 2 до 7 тыс. евро.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины в ходе информационно-аналитической проверки не выявило фактов незаконности источников приобретения Лещенко квартиры, однако нашло ряд других административных нарушений.

Сегодня Холодницкий заявил, что согласно анализу доходов и расходов, Лещенко не мог позволить купить квартиру в центре Киева за $350 тыс. Он отметил, что в Единый реестр досудебных расследований были внесены данные о покупке Лещенко квартиры.

НАБУ сегодня опубликовало записи прослушки кабинета Холодницкого. Один из записанных разговоров был между Холодницким и застройщиком дома, квартиру из которого хотели предложить и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в качестве взятки.