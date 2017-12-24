Лестер Сити — Манчестер Юнайтед — 2:2. Видеообзор матча

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" раскритиковал своих игроков по итогам выездного матча 19-го тура АПЛ с "Лестером" (2:2).
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