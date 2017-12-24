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Лестер Сити — Манчестер Юнайтед — 2:2. Видеообзор матча

Лестер Сити — Манчестер Юнайтед — 2:2. Видеообзор матча (7 новостей)

««Лисы» забили второй мяч в меньшинстве на 90+4 минуте»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" раскритиковал своих игроков по итогам выездного матча 19-го тура АПЛ с "Лестером" (2:2).

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  24.12.17, 06:03 Смотрите видеообзор матча АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  24.12.17, 07:42 «Лисы» забили второй мяч в меньшинстве на 90+4 минуте
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  24.12.17, 09:56 Гол Гарри Магуайра в компенсированное время позволил “лисам” отобрать баллы у подопечных Жозе Моуриньо (2:2).
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