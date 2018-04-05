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Terrikon Terrikon · · Обновлено в 00:56
· Лига Европы
Лейпциг - Марсель: смотреть онлайн-видеотрансляцию Лиги Европы

Лейпциг - Марсель: смотреть онлайн-видеотрансляцию Лиги Европы (7 новостей)

««Лацио» победил «Ред Булл» в 1/4 финала турнира»

Фавориту Лиги Европы "Атлетико" на стадии 1/4 финала выпало играть с лиссабонским "Спортингом". Многие посчитали это хорошим знаком, ведь восемь лет назад команда тогда еще Кике Санчеса Флореса одолела португальцев за счет гостевых голов и прошла дальше.

Обновлено в 00:10 "Спортинг" приехал в Мадрид на стадион "Ванда Метрополитано", чтобы добиться приемлемого результата с "Атлетико" перед ответным матчем. То ли португальские футболисты "перегорели", то ли еще что, но они пропустили уже на 24-й секунде.

Обновлено в 00:56 5 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Все четыре встречи завершились победами хозяев поля.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  05.04.18, 23:22 Смотрите гол Антуана Гризманна в матче 1/4 Лиги Европы
Sport.ua Sport.ua  ·  05.04.18, 23:25 Смотрите гол Тимо Вернера в матче 1/4 Лиги Европы
Sport.ua Sport.ua  ·  06.04.18, 00:09 «Лацио» победил «Ред Булл» в 1/4 финала турнира
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  06.04.18, 00:56 5 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Все четыре встречи завершились победами хозяев поля.
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