Лейпциг - Марсель: смотреть онлайн-видеотрансляцию Лиги Европы

Фавориту Лиги Европы "Атлетико" на стадии 1/4 финала выпало играть с лиссабонским "Спортингом". Многие посчитали это хорошим знаком, ведь восемь лет назад команда тогда еще Кике Санчеса Флореса одолела португальцев за счет гостевых голов и прошла дальше.

Обновлено в 00:10 "Спортинг" приехал в Мадрид на стадион "Ванда Метрополитано", чтобы добиться приемлемого результата с "Атлетико" перед ответным матчем. То ли португальские футболисты "перегорели", то ли еще что, но они пропустили уже на 24-й секунде.

Обновлено в 00:56 5 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Все четыре встречи завершились победами хозяев поля.