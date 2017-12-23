  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Лицами, устроившими стрельбу у автосалона в Одессе, оказались экс-бойцы "Айдара"
Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 23:23
· Видео · Стрельба
Лицами, устроившими стрельбу у автосалона в Одессе, оказались экс-бойцы "Айдара"

Лицами, устроившими стрельбу у автосалона в Одессе, оказались экс-бойцы "Айдара" (6 новостей и 1 видео)

«По данному факту начато уголовное производство»

Разборки со стрельбой в Одессе у автосалона устроили два бывших бойца батальона Айдар. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на Нацполицию в Одесской области.

В полиции рассказали, что один из подозреваемых забаррикадировался в помещении ремонтного бокса автосалона. На переговоры отказался идти, поэтому правоохранители были вынуждены штурмовать здание.

В результате операции гражданина и его подельника доставили в Хаджибеевское отделение полиции.

"Установлено, что конфликт начался еще утром, в квартире одного из его участников. Группа лиц пришли по адресу проживания своего знакомого и отобрала у него деньги. Через некоторое время конфликт продолжился на территории автосалона", - сообщили в отделе.

Украинскую телеведущую уволили после критики Порошенко в эфире (видео)
Украинскую телеведущую уволили после критики Порошенко в эфире (видео)

По данному факту начато уголовное производство.

Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, рассказал, что обоим фигурантам дела 23 декабря суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По словам Форостяка, выяснилось, что экс-айдаровцы совершили разбойное нападение на своего бывшего побратима по батальону, что привело к дальнейшему выяснению отношений.

Как сообщалось, в Одессе на улице Атамана Головатого в пятницу, 22 декабря, полиция штурмовала автосалон Tverdovsky.

Обновлено в 22:32 По данному факту начато уголовное производство

Обновлено в 23:23 В полиции рассказали, что один из подозреваемых забаррикадировался в помещении ремонтного бокса автосалона. На переговоры отказался идти, поэтому правоохранители были вынуждены штурмовать здание.

ФОТО К НОВОСТИ: «Лицами, устроившими стрельбу у автосалона в Одессе, оказались экс-бойцы "Айдара"»
Фото В Одессе арестовали экс-айдаровцев за перестрелку возле автосалона
Фото Лицами, устроившими стрельбу у автосалона в Одессе, оказались экс-бойцы "Айдара"
Фото Стрельба в Одессе: задержаны экс-бойцы Айдара
Фото Стрельба в Одессе: задержаны экс-бойцы Айдара (ВИДЕО)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  23.12.17, 19:21 На Одесчине арестованы двое бывших бойцов “Айдара”, которые вчера организовали стрельбу возле автосалона.
Униан Униан  ·  23.12.17, 19:23 Накануне резонансного происшествия "экс-айдаровцы" совершили разбойное нападение на своего бывшего побратима. По решению суда они арестованы без права внесения залога.
Апостроф Апостроф  ·  23.12.17, 20:29 "Самооборона Майдана" не является стороной конфликта в вооруженном инциденте, который произошел в Одессе и завершился перестрелкой.
Факты Факты  ·  23.12.17, 22:32 По данному факту начато уголовное производство
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  23.12.17, 23:23 Разборки со стрельбой в Одессе у автосалона устроили два бывших бойца батальона Айдар. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на Нацполицию в Одесской области. В полиции рассказали, что один из подозреваемых…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Лицами, устроившими стрельбу у автосалона в Одессе, оказались экс-бойцы &quot;Айдара&quot;

Лицами, устроившими стрельбу у автосалона в Одессе, оказались экс-бойцы "Айдара"
Украинскую телеведущую уволили после критики Порошенко в эфире (видео)

Украинскую телеведущую уволили после критики Порошенко в эфире (видео)
Католическое Рождество: как поздравить на словах и в анимированных открытках

Католическое Рождество: как поздравить на словах и в анимированных открытках
Синоптики: В воскресенье в Украине - мокрый снег

Синоптики: В воскресенье в Украине - мокрый снег
Ушел из жизни астронавт, который первым вышел в космос без страховки

Ушел из жизни астронавт, который первым вышел в космос без…
В Украине нехватка вакцины от полиомиелита

В Украине нехватка вакцины от полиомиелита
В ЮАР родился котенок с двумя мордочками

В ЮАР родился котенок с двумя мордочками
Спасатели ГСЧС переходят на усиленный режим перед праздниками

Спасатели ГСЧС переходят на усиленный режим перед праздниками
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мужчина пытался пересечь границу с документами покойника

Мужчина пытался пересечь границу с документами покойника
Материнская любовь: выдра плавает на спине с однодневным малышом

Материнская любовь: выдра плавает на спине с однодневным малышом
Астрономы наблюдали уничтожающую планеты звезду

Астрономы наблюдали уничтожающую планеты звезду
Музычук отказалась ехать на чемпионат мира по шахматам в Саудовскую Аравию

Музычук отказалась ехать на чемпионат мира по шахматам в Саудовскую…
Боевики готовят диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины

Боевики готовят диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины
Кадыров и Ко объявили войну Instagram: в сети смеются

Кадыров и Ко объявили войну Instagram: в сети смеются
Шторм на Филиппинах: число погибших возросло до 200 человек

Шторм на Филиппинах: число погибших возросло до 200 человек
По поручению Захарченко созданы диверсионные группы для дестабилизации ситуации в Украине – Аброськин

По поручению Захарченко созданы диверсионные группы для дестабилизации ситуации в…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.