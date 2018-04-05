Лига чемпионов: футболист «Ливерпуля» повторил рекорд Неймара и Руни

Politeka · 05.04.18, 11:58

Рекорд Лиги чемпионов по голевым передачам, отданным за один сезон, удалось повторить одному из игроков «Ливерпуля» Так, полузащитник Джеймс Милнер в первом матче четверть финала против «Манчестер Сити»…