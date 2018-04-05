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Лига чемпионов: футболист «Ливерпуля» повторил рекорд Неймара и Руни

Лига чемпионов: футболист «Ливерпуля» повторил рекорд Неймара и Руни (3 новости)

«В символическую сборную вошли также двое игроков «Баварии» и «Барселоны»»

Полузащитник Ливерпуля догнал Неймара и Уэйна Руни.

ФОТО К НОВОСТИ: «Лига чемпионов: футболист «Ливерпуля» повторил рекорд Неймара и Руни»
Фото Лига чемпионов: футболист «Ливерпуля» повторил рекорд Неймара и Руни
Фото По три игрока «Реала» и «Ливерпуля» — в команде недели Лиги чемпионов (видео)
Фото Игрок "Ливерпуля" повторил уникальный рекорд Лиги чемпионов
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Politeka Politeka  ·  05.04.18, 11:58 Рекорд Лиги чемпионов по голевым передачам, отданным за один сезон, удалось повторить одному из игроков «Ливерпуля» Так, полузащитник Джеймс Милнер в первом матче четверть финала против «Манчестер Сити»…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  05.04.18, 15:45 В символическую сборную вошли также двое игроков «Баварии» и «Барселоны»
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