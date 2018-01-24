Лига наций УЕФА: онлайн-трансляция жеребьевки/Украина узнает своих соперников по новому соревнованию национальных сборных (2 новости) «В Лозанне состоится первая в истории жеребьевка Лиги наций, в ходе которой своих соперников узнает и сборная Украины. Все подробности…»