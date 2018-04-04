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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:12
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"Ливерпуль" - "Ман Сити". Кто выиграет английское дерби в 1/4 финала ЛЧ

"Ливерпуль" - "Ман Сити". Кто выиграет английское дерби в 1/4 финала ЛЧ (6 новостей)

«В Лиге чемпионов сойдутся два английских клуба»

"Ливерпуль" в первом поединке четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов на своем поле примет "Манчестер Сити". Онлайн-трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются команда Гвардиолы. 

4 апреля 21:45

Ливерпуль, стадион "Энфилд"

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" ежегодно играют против друг друга в чемпионате Англии, но впервые сойдутся в Лиге чемпионов. 

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Матч двух последних представителей Англии в 1/4 финала рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп, а дополнительным судьями выступят Марко Фритц и Бастиан Данкерт. Роль четвертого арбитра исполнит Маркус Хэкер.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп: "Победить "Манчестер Сити" - трудная задача. Но мы хотели пройти как можно дальше, и было понятно, что придется встречаться с сильнейшими командами в мире. Думаю, уверенность "Сити" в своих силах сейчас на удивительно высоком уровне, но и мы в хорошей форме. Люблю сложные задачи, люблю тяжелую работу".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола: "Все говорят о том, какую опасность представляет "Ливерпуль". Но ведь так же было бы, если бы нам досталась "Барселона", "Бавария" или "Севилья". В четвертьфинале этого турнира надо быть готовыми к дуэли против лучших клубов мира".

Ориентировочные составы:

"Ливерпуль": Кариус; Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон; Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен; Салах, Фирмино, Мане

Не сыграют: Матип (бедро), Гомес (голеностоп), Лаллана (задняя мышца бедра), Клаван (ушиб), Вудберн (ушиб), Брюстер (голеностоп) 

Под вопросом: Джан (спина)

"Манчестер Сити": Эдерсон; Уокер, Отаменди, Компани, Ляпорт; де Брейне, Фернандиньо, Сильва; Стерлинг, Габриэл Жезус, Сане

Не сыграют: Менди (колено), Агуэро (колено)

Под вопросом: Стоунз (сотрясение)

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Обновлено в 13:12 НВ делится необходимой информацией для тех, кто собирается следить за событиями первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов Ливерпуль - Манчестер Сити.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Ливерпуль" - "Ман Сити". Кто выиграет английское дерби в 1/4 финала ЛЧ»
Фото Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов
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Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 13:12 НВ делится необходимой информацией для тех, кто собирается следить за событиями первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов Ливерпуль - Манчестер Сити.
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