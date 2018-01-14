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Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча

Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча (3 новости)

«Смотрите онлайн поединок чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»»

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити". "Красные" попытаются остановить "Сити", которые снова вернулись на победную тропу. Онлайн-трансляция матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" начнется на 112.ua в 17:30, а смотреть поединок можно на канале "Футбол 2".

14 января, 18:00Ливерпуль, "Энфилд"Чемпионат Англии, 23 тур"Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" - одна из самых миролюбивых команд в Англии в этом сезоне. "Красные" сыграли вничью восемь матчей. Столько же у "Брайтона" и "Саутгемптона". Больше лишь у "Вест Бромвича" - десять ничейных результатов и предпоследнее место.

"Манчестер Сити" в этом сезоне выступает невероятно ярко. В последний день "Кристал Пэлэс" сыграл в нулевую ничью с "горожанами" и остановил 18-матчевую победную серию команды Гвардиолы. После этого "Сити" собрался и снова взялся штамповать победы, обыграв "Уотфрод", "Бернли" и "Бристоль".

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Учитывая результат первого матча, когда "Манчестер Сити" разгромил дома "Ливерпуль" 5-0, "красные" захотят взять реванш. И в их пользу говорит статистика - "Сити" не выигрывал на "Энфилде" с 2003 года.

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола:

"Встреча с "Ливерпулем" — серьёзный экзамен для нас. Это сильный противник, который добился результатов в последних матчах. Я не придаю большого значения статистике прошлого, но то, что за 45 лет "Сити" выиграл только два матча на стадионе "Энфилд", подтверждает, как трудно обыграть "Ливерпуль" на его поле.Для завоевания трофеев нужно выигрывать матчи против сильнейших. Мы обыграли сильных противников в этом сезоне, но впереди матчи с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Мы должны верить в себя. "Энфилд" — один из самых престижных стадионов в мире. Предстоящий матч – большое испытание, и мы должны тщательно подготовиться".

Прогноз букмекеров: 

William Hill: победа "Ливерпуля" - 3.10, ничья - 3.50, победа "Манчестер Сити" - 2.30Winline: победа "Ливерпуля" - 3.10, ничья - 3.50, победа "Манчестер Сити" - 2.30

Прогноз на 112.ua: 2-2

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Terrikon Terrikon  ·  14.01.18, 06:00 Футбольные болельщики с нетерпением ожидают воскресенье и матч "Ливерпуля" против "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы пока не допускает и намека на поражение в АПЛ, но "Ливерпуль" тоже не проигрывает…
Sport.ua Sport.ua  ·  14.01.18, 07:46 Смотрите онлайн поединок чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
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