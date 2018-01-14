  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Ливерпуль - Манчестер Сити: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ
Спорт
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 21:15
· Матч
Ливерпуль - Манчестер Сити: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ

Ливерпуль - Манчестер Сити: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ (10 новостей)

«На двоих команды забили целых семь голов»

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" выдали яркий матч чемпионата Англии.

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 4-3Гол: Окслейд-Чемберлен, 9, Фирмино, 60, Мане, 62, Салах, 68 - Сане, 41, Силва, 84, Гюндоган, 90"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан (Милнер, 79), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Мане (Клаван, 90), Фирмино."Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило, 31), Фернандиньо, Гюндоган, Де Брёйне, Сане, Стерлинг (Силва, 71), Агуэро.

Обновлено в 20:29 В матче 23-го тура английской Премьер-лиги “Ливерпуль” принимал на своём поле “Манчестер Сити”.

Стали известны подробности
Стали известны подробности "Матча всех звезд" баскетбольной…

Обновлено в 21:15 Смотрите видеообзор матча АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

ФОТО К НОВОСТИ: «Ливерпуль - Манчестер Сити: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ»
Фото Манчестер Сити в матче с Ливерпулем потерпел первое поражение в АПП
Фото Ливерпуль - Манчестер Сити - 4:3. Обзор матча
Фото "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 4-3: Видео голов матча
Фото "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в чемпионате, уступив в суперматче "Ливерпулю"
Фото "Ливерпуль" нанес "Манчестер Сити" первое поражение в текущем сезоне АПЛ
Фото "Ливерпуль" в невероятном матче прервал историческую серию "Ман Сити" (Видео)
Фото Ливерпуль — Манчестер Сити — 4:3. Видеообзор матча
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  14.01.18, 17:30 Футбольные болельщики с нетерпением ожидают воскресенье и матч "Ливерпуля" против "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы пока не допускает и намека на поражение в АПЛ, но "Ливерпуль" тоже не проигрывает…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.01.18, 19:51 Отчет о матче читайте на нашем сайте позже. Ливерпуль – Манчестер Сити 4:3 Голы: Окслейд-Чемберлен, 9, Фирмино, 59, Мане, 61, Салах, 68 – Сане, 40, Б. Силва, 84, Гюндоган, 90+2 Ливерпуль: Кариус – Гомес,…
Terrikon Terrikon  ·  14.01.18, 19:57 Матча между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" ждали с нетерпением. Среди болельщиков укоренилось мнение, что если кто-то и может сейчас остановить команду Хосепа Гвардиолы (ну, кроме "Шахтера", конечно),…
Sport.ua Sport.ua  ·  14.01.18, 19:59 Мерсисайдцы нанесли команде Хосепа Гвардиолы первое поражение в текущем чемпионате
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  14.01.18, 20:06 В центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Манчестер Сити".
ТСН ТСН  ·  14.01.18, 20:14 На двоих команды забили целых семь голов.
Униан Униан  ·  14.01.18, 20:18 Команды в зрелищном боевике забили на двоих семь голов.
Телеграф Телеграф  ·  14.01.18, 20:29 В матче 23-го тура английской Премьер-лиги “Ливерпуль” принимал на своём поле “Манчестер Сити”.
Sport.ua Sport.ua  ·  14.01.18, 21:15 Смотрите видеообзор матча АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
&quot;Галицкие Львы&quot; обыграли харьковское &quot;Динамо&quot; в чемпионате УХЛ

"Галицкие Львы" обыграли харьковское "Динамо" в чемпионате УХЛ
Ливерпуль нанес Манчестер Сити первое поражение в сезоне. Результаты матчей чемпионата Англии

Ливерпуль нанес Манчестер Сити первое поражение в сезоне. Результаты матчей…
Ливерпуль - Манчестер Сити: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ

Ливерпуль - Манчестер Сити: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ
Стали известны подробности &quot;Матча всех звезд&quot; баскетбольной Суперлиги

Стали известны подробности "Матча всех звезд" баскетбольной Суперлиги
Официально: непобедимые боксеры Джошуа и Паркер договорились о проведении боя

Официально: непобедимые боксеры Джошуа и Паркер договорились о проведении боя
Могут отстранить: стало известно о планах России использовать допинг во время ЧМ-2018

Могут отстранить: стало известно о планах России использовать допинг во…
Санчес не сыграет с «Борнмутом» из-за возможного ухода из «Арсенала»

Санчес не сыграет с «Борнмутом» из-за возможного ухода из «Арсенала»
Сельта вымучила победу над Леванте: лучшие моменты матча

Сельта вымучила победу над Леванте: лучшие моменты матча
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киеве суд приговорил к четырем годам заключения псевдоминера

В Киеве суд приговорил к четырем годам заключения псевдоминера
После посещения цирка 20 детей заболели корью

После посещения цирка 20 детей заболели корью
Палеонтологи нашли самую древнюю бабочку на Земле

Палеонтологи нашли самую древнюю бабочку на Земле
Месси стал лучшим бомбардиром в истории лучших лиг Европы

Месси стал лучшим бомбардиром в истории лучших лиг Европы
Тука: Подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно

Тука: Подсчитать реальную сумму ущерба из-за войны на Донбассе невозможно
Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и реформы в Украине

Данилюк обсудил с министром финансов США санкции против РФ и…
В Киеве повышается цена на проезд в маршрутках

В Киеве повышается цена на проезд в маршрутках
В ГПУ заявили о невозможности расследовать утечку Al Jazeera по деньгам Януковича

В ГПУ заявили о невозможности расследовать утечку Al Jazeera по…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.