Ливерпуль - Манчестер Сити: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" выдали яркий матч чемпионата Англии.
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 4-3Гол: Окслейд-Чемберлен, 9, Фирмино, 60, Мане, 62, Салах, 68 - Сане, 41, Силва, 84, Гюндоган, 90"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан (Милнер, 79), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Мане (Клаван, 90), Фирмино."Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило, 31), Фернандиньо, Гюндоган, Де Брёйне, Сане, Стерлинг (Силва, 71), Агуэро.
Обновлено в 20:29 В матче 23-го тура английской Премьер-лиги “Ливерпуль” принимал на своём поле “Манчестер Сити”.
Обновлено в 21:15 Смотрите видеообзор матча АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»