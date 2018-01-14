Ливерпуль - Манчестер Сити: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ

Terrikon · 14.01.18, 17:30

Футбольные болельщики с нетерпением ожидают воскресенье и матч "Ливерпуля" против "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы пока не допускает и намека на поражение в АПЛ, но "Ливерпуль" тоже не проигрывает…