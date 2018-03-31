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Ливерпуль перед Сити по-волевому победил Кристал Пэлас: смотреть голы

Ливерпуль перед Сити по-волевому победил Кристал Пэлас: смотреть голы (3 новости)

«Победу подопечным Клоппа на последних минутах принес Саллах»

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 16:31 Победу подопечным Клоппа на последних минутах принес Саллах.
Terrikon Terrikon  ·  31.03.18, 16:39 "Ливерпуль", которому вскоре играть с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, провел трудный поединок в АПЛ. Команда первой пропустила от "Кристал Пэлас", но нашла в себе силы вырвать победу.
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