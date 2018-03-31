Ливерпуль перед Сити по-волевому победил Кристал Пэлас: смотреть голы

Terrikon · 31.03.18, 16:39

"Ливерпуль", которому вскоре играть с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, провел трудный поединок в АПЛ. Команда первой пропустила от "Кристал Пэлас", но нашла в себе силы вырвать победу.