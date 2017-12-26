Ливерпуль - Суонси: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ

Ливерпуль разгромил Суонси, отправив в ворота аутсайдера чемпионата Англии пять безответных мячей. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Суонси:
Ливерпуль - Суонси 5:0
Голы: Коутиньо, 6, Фирмино, 52, 66, Александер-Арнольд, 65, Окслейд-Чемберлен, 83
Ливерпуль: Миньоле — Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Робертсон (Милнер, 75) — Окслейд-Чемберлен, Джан, Вейналдум — Салах (Лаллана, 69), Фирмино (Соланке, 69), Коутиньо
Суонси: Фабиански — Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон — Фер (Санчеш, 78), Меса (Клукас, 65), Кэрролл — Раутледж, Айю, Макберни (Абрахам, 62)
Предупреждение: Ольссон
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