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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 23:10
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Ливерпуль - Суонси: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ

Ливерпуль - Суонси: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ (6 новостей)

«Смотрите видеообзор матча АПЛ «Ливерпуль» — «Суонси»»

Ливерпуль разгромил Суонси, отправив в ворота аутсайдера чемпионата Англии пять безответных мячей. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Суонси:

Ливерпуль - Суонси 5:0

Голы: Коутиньо, 6, Фирмино, 52, 66, Александер-Арнольд, 65, Окслейд-Чемберлен, 83

Ливерпуль: Миньоле — Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Робертсон (Милнер, 75) — Окслейд-Чемберлен, Джан, Вейналдум — Салах (Лаллана, 69), Фирмино (Соланке, 69), Коутиньо

"Арсенал" 3:3 "Ливерпуль": обзор матча…
"Арсенал" 3:3 "Ливерпуль": обзор матча…

Суонси: Фабиански — Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон — Фер (Санчеш, 78), Меса (Клукас, 65), Кэрролл — Раутледж, Айю, Макберни (Абрахам, 62)

Предупреждение: Ольссон

Смотрите видео голов матча Манчестер Юнайтед - Бернли 2:2.

Обновлено в 22:50 «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Эвертон» не забивали

Обновлено в 23:10 Смотрите видеообзор матча АПЛ «Ливерпуль» — «Суонси»

ФОТО К НОВОСТИ: «Ливерпуль - Суонси: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ»
Фото Ливерпуль - Суонси 5:0 видео голов и обзор матча
Фото "Ливерпуль" забил 5 безответных мячей "Суонси" (Видео)
Фото Ливерпуль разгромил Суонси, Челси выиграл у Брайтона
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  26.12.17, 19:30 "Ливерпуль" после нервного матча с "Арсеналом" (3:3) должен поскорее восстановиться, чтобы продолжить борьбу за самые высокие места. Сегодня команде Юргена Клоппа противостоит "Суонси".
Terrikon Terrikon  ·  26.12.17, 21:28 Кризисный "Суонси" сейчас совершенно не готов противостоять команде вроде "Ливерпуля", что и доказал сегодняшний поединок в АПЛ. Начало разгрому положил Коутиньо уже на 6-й минуте, когда поразил правую…
Телеграф Телеграф  ·  26.12.17, 22:37 Подопечные Юргена Клоппа продемонстрировали яркий атакующий футбол и не оставили камня на камне от Суонси (5:0).
Sport.ua Sport.ua  ·  26.12.17, 22:50 «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Эвертон» не забивали
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  26.12.17, 23:10 Смотрите видеообзор матча АПЛ «Ливерпуль» — «Суонси»
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