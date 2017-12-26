Ливерпуль - Суонси: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ

Terrikon · 26.12.17, 21:28

Кризисный "Суонси" сейчас совершенно не готов противостоять команде вроде "Ливерпуля", что и доказал сегодняшний поединок в АПЛ. Начало разгрому положил Коутиньо уже на 6-й минуте, когда поразил правую…