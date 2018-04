Ломаченко показал, как будет бить Линареса

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) готовится в США к бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

Об этом свидетельствует сообщение Ломаченко в Instagram.

Так, в социальной сети украинский боксер опубликовал впечатляющее видео со своих тренировок. На снятых кадрах Ломаченко показал, какими приемами планирует победить Линареса.

Умер 29-летний чемпион мира по фри-файту из Тернополя

Getting ready for May 12.........Part 1 #hardwork #dedication . . Song by @theweeknd and @kendricklamar #prayforme

Допис, поширений LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) 6 Кві 2018 р. о 6:15 PDT