Ломаченко предложил сопернику пари на 200 тысяч долларов (5 новостей) «Украинец готов поставить все деньги на свою победу в поединке 12 мая»

Василий Ломаченко готов поставить все деньги на свою победу в бою с Линаресом.

Обновлено в 14:01 Украинец готов поставить все деньги на свою победу в поединке 12 мая.

Обновлено в 14:40 Василий Ломаченко ответил будущему сопернику в интервью Украинский боксер обратился к Хорхе Линаресу. Ранее Хорхе предложил своим фанатам делать ставки на его победу в предстоящем поединке с Ломаченко. В частности, Линарес «скромно» предложил фанатам ставить дома на его триумф. Василий не растерялся и ответил Линаресу в интервью. «Он всерьез это сказал? Тогда многих людей он ... Источник: Политека.