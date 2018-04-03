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Ломаченко предложил сопернику пари на 200 тысяч долларов

Ломаченко предложил сопернику пари на 200 тысяч долларов (5 новостей)

«Украинец готов поставить все деньги на свою победу в поединке 12 мая»

Василий Ломаченко готов поставить все деньги на свою победу в бою с Линаресом.

Обновлено в 14:01 Украинец готов поставить все деньги на свою победу в поединке 12 мая.

Обновлено в 14:40 Василий Ломаченко ответил будущему сопернику в интервью Украинский боксер обратился к Хорхе Линаресу. Ранее Хорхе предложил своим фанатам делать ставки на его победу в предстоящем поединке с Ломаченко. В частности, Линарес «скромно» предложил фанатам ставить дома на его триумф. Василий не растерялся и ответил Линаресу в интервью. «Он всерьез это сказал? Тогда многих людей он ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Ломаченко предложил сопернику пари на 200 тысяч долларов»
Фото Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов
Фото «Моя сотка готова» - Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч
Фото Ломаченко предложил пари своему сопернику Линаресу на 200 тысяч долларов
Фото Ломаченко предложил Линаресу заключить пари
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Факты Факты  ·  03.04.18, 12:17 Бой украинца с Линаресом в Нью-Йорке пообещал посетить Криштиану Роналду
Sport.ua Sport.ua  ·  03.04.18, 13:44 Украинский боксер Василий Ломаченко уверен в своей победе над Хорхе Линаресом
Униан Униан  ·  03.04.18, 14:01 Украинец готов поставить все деньги на свою победу в поединке 12 мая.
Politeka Politeka  ·  03.04.18, 14:40 Василий Ломаченко ответил будущему сопернику в интервью Украинский боксер обратился к Хорхе Линаресу. Ранее Хорхе предложил своим фанатам делать ставки на его победу в предстоящем поединке с Ломаченко.…
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