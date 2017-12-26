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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 00:27
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Луценко анонсировал новую спецконфискацию у Януковича

Луценко анонсировал новую спецконфискацию у Януковича (9 новостей)

«Средства должны изъять уже в начале следующего года»

В начале 2018 запланировано вернуть в бюджет еще 5 млрд грн экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время интервью украинским телеканалам, показания во вторник вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по те, кто взял средства и не смог донести их до людей", - сказал он.

Луценко отметил, что с 22 млрд грн спецконфискованних ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 млрд.

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"Это означает, на юридическом языке, халатность чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить. Меня это просто бесит", - подчеркнул он.

Как известно, в бюджете на 2018 год с спецконфискации заложено 4,7 млрд гривен поступлений.

Обновлено в 00:27 Об этом пишет "Интерфакс". Луценко также выразил надежду, что на этот раз правительство будет более организованным в этом вопросе.

Обновлено в 00:27 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2018 году пройдет "спецконфискация" еще пяти миллиардов гривен, которые были украдены бывшим президентом Виктором Януковичем

ФОТО К НОВОСТИ: «Луценко анонсировал новую спецконфискацию у Януковича»
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.12.17, 23:29 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсирует спецконфискацию в начале 2018 года еще 5 млрд грн экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.17, 23:42 В начале 2018 запланировано вернуть в бюджет еще 5 млрд грн экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.12.17, 23:45 Средства должны изъять уже в начале следующего года.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.17, 23:45 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсирует спецконфискацию в начале 2018 года еще 5 млрд грн экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.
Гордон Гордон  ·  27.12.17, 00:02 В начале 2018 года пройдет спецконфискация еще 5 млрд грн, которые были украдены у государства "организованной преступной группировкой" экс-президента Украины Виктора Януковича, отметил генпрокурор Украины…
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  27.12.17, 00:07 На 2018 год запланинрована еще одна спецконфискация денег у беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам.ГПУ планирует…
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Новое Время Новое Время  ·  27.12.17, 00:27 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2018 году пройдет "спецконфискация" еще пяти миллиардов гривен, которые были украдены бывшим президентом Виктором Януковичем
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